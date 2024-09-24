10 Süper Lig Takımı PFDK\'ya Sevk Edildi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, aralarında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da olduğu 10 Süper Lig ekibini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

Fenerbahçe, çirkin ve kötü tezahüratı, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketleri

Galatasaray, çirkin ve kötü tezahüratı, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması

Beşiktaş, çirkin ve kötü tezahüratı ve saha olayları

Bodrum FK, 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi

Konyaspor ve Göztepe, saha olayları

Samsunspor ve Gaziantep Futbol Kulübü, çirkin ve kötü tezahüratı

Kasımpaşa, talimatlara aykırı hareketi

Ayrıca Galatasaray, Bodrum FK ve Antalyaspor kulüpleri, 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle;

Kasımpaşa futbolcusu Josip Brekalo'nun, Antalyaspor maçında kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Beşiktaş Kulübü idarecisi Muharrem Kaan Şakul'un sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kurula gönderildi. - İSTANBUL