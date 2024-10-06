11. Eker I Run Yarışması Nilüfer\'de Gerçekleşti

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Binlerce sporcunun katıldığı '11. Eker I Run' heyecanı Nilüfer'de yaşandı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 5K Yarışı'nın startını verirken, koşu renkli anlara sahne oldu.

Türkiye ve dünya genelinden binlerce sporcunun katılım gösterdiği '11. Eker I Run', 'Yola Çık!' temasıyla Bursa Eker Meydanı'nda gerçekleşti. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, resmi partner olarak etkinliğe katkı sağladı. Etkinlikte, 42K Maraton ve 42K 2'li Bayrak Yarışı'nın startı Uludağ'ın zirvesinden verildi. Ayrıca, 15K ve 5K yarışlarının yanı sıra Minik Adımlar Koşusu, Paten Yarışı ve Özel Sporcular Yarışı'nın start ve finiş noktası Eker Meydanı oldu.

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın da temsilen katıldığı Eker Meydanı'nda gerçekleşen 5K Yarışı'nın startını Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir verdi. Sporculara start alanından seslenen ve başarı dileyen Başkan Şadi Özdemir, "Eker'e böyle bir organizasyonu yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi on binlere yaklaşan bir katılımla yapılıyor. İnanıyorum ki bir sonraki organizasyonda bu rakamlar da aşılacak. Yarışıyor olmak önemli. Adı yarışma ama hep birlikte spor yapıyoruz" dedi.

Yarış startının ardından Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, eşi Nuray Özdemir ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, alanda kurulan stantları tek tek gezdi. - BURSA