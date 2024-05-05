11. Yeşilay Bisiklet Turu Kırıkkale, Niğde, Kırşehir, Kayseri ve Yozgat'ta Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

11. Yeşilay Bisiklet Turu Kırıkkale, Niğde, Kırşehir, Kayseri ve Yozgat'ta Gerçekleştirildi

11. Yeşilay Bisiklet Turu Kırıkkale, Niğde, Kırşehir, Kayseri ve Yozgat\'ta Gerçekleştirildi

Kırıkkale, Niğde, Kırşehir, Kayseri ve Yozgat'ta düzenlenen 11. Yeşilay Bisiklet Turu, 'Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim' sloganıyla gerçekleştirildi. Etkinliklerde konuşan yetkililer, bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmayı ve sağlıklı yaşam bilincini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Katılımcılar, parkurlarda pedal çevirerek etkinliğe destek verdi.

05.05.2024 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale, Niğde, Kırşehir, Kayseri ve Yozgat'ta, 11. Yeşilay Bisiklet Turu "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla gerçekleştirildi.

Kırıkkale Millet Bahçesi'ndeki etkinlik öncesinde konuşan Yeşilay Şube Başkanı Yusuf Çalık, programı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Gençleri bağımlılıklara karşı temiz ve uzak tutabilmeyi amaçladıklarını dile getiren Çalık, "Temiz bir gençlik ve ülke ile geleceğimizi inşa etmek istiyoruz. Bu anlamda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Recep Sefer de Yeşilayın 104 yıldır bu kutsal faaliyeti sürdürdüğünü ifade etti.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan öğrenci ve vatandaşlar, yaklaşık 1 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Niğde

Niğde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen etkinlik öncesinde konuşan Vali Cahit Çelik de bugün çocuklar ve gençlerle pedal çevireceklerini söyledi.

Spora ve sağlıklı yaşama dikkati çekmek için bir araya geldiklerini belirten Çelik, "Dileğimiz ve isteğimiz, tüm vatandaşlarımızın her türlü bağımlılıktan uzak, keyifli şekilde spor yapmaları, doğayla ve çevreyle uyumlu şekilde hayat sürmeleridir." diye konuştu.

Vali Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Yeşilay Niğde Şube Başkanı Hayri Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ve vatandaşlar, daha sonra meydandan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine kadar bisiklet sürdü.

Kırşehir

Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezi önünde düzenlenen programda konuşan Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Ali Güneş, sağlıklı yaşam bilincinin artmasına katkıda bulunmayı, hep birlikte pedal çevirerek bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Cacabey Gençlik Merkezinden başlayan bisiklet turunda katılımcılar, 6 kilometrelik parkuru tamamlayarak tekrar gençlik merkezinde buluştu.

Çeşitli ikramların yapıldığı etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Muttalip Çiçek ve vatandaşlar katıldı.

Kayseri

Kayseri'de 11. Yeşilay Bisiklet Turu, "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla gerçekleştirildi.

Millet Bahçesi'ndeki etkinlik öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan Vali Gökmen Çiçek, kent genelinde etkili olan yağmura rağmen Yeşilay gönüllüsü vatandaşların etkinliğe katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çiçek, "Yeşilayı ne yağmur ne çamur durduruyor. Dün gece itibarıyla başlayan sağanak herkesi korkuttu ama buna rağmen belediye başkanımız ve protokolümüzle konuştuk. 'İster yağmur, ister çamur yapacağız' dedik. Bir farkındalık oluşturma açısından etkinliğin faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi de Yeşilayın sağlıklı ve hareketli yaşamı benimseyen bir kurum olduğunu belirterek, protokole ve katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan öğrenciler ve vatandaşlar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'in korna çalmasıyla yaklaşık 6,5 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Etkinliğe, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa ile ilçe belediye başkanları da katıldı.

Yozgat

Yozgat'ta Spor Vadisi'nde toplanan gönüllüler, Cumhuriyet Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, burada yaptığı konuşmada, hareketli yaşamı desteklemek ve bağımlılıkla mücadele amacıyla bu yıl 11. Yeşilay Bisiklet Turu'nu düzenlediklerini söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Ertürk, "Soğuk ve yağışlı havaya rağmen Yeşilay gönüllüleri yine üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Organizasyonda emeği geçen Yozgat Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Tufan ve diğer kurumlara teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Yozgat, Niğde, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 11. Yeşilay Bisiklet Turu Kırıkkale, Niğde, Kırşehir, Kayseri ve Yozgat'ta Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:11 Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak
12:39 İsrail basını Türkiye’nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu İsrail basını Türkiye'nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu
12:15 Araç sahiplerine güzel haber Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor
11:39 Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak
09:51 Cem Garipoğlu’nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Cem Garipoğlu'nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
14:42 CHP’de 2028 cumhurbaşkanı adayı tartışmaları başladı CHP'de 2028 cumhurbaşkanı adayı tartışmaları başladı
13:30 Küçükçekmece’de 5 yaşındaki Edanur’un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur'un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı
12:31 Serum modası yoğun bakımlık ediyor Evde ve kuaförde yaptırıyorlar Serum modası yoğun bakımlık ediyor! Evde ve kuaförde yaptırıyorlar
12:19 1 Mayıs’ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı
12:11 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor
11:37 Sharon Stone’dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı Senaristten yanıtı var Sharon Stone'dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı! Senaristten yanıtı var
11:13 11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı 11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı
10:59 Plajda cinsel ilişki skandalı OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı Plajda cinsel ilişki skandalı! OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı
10:07 AK Parti Genel Merkezi’ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel’e mi jest yoksa Bahçeli’ye mi AK Parti Genel Merkezi'ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel'e mi jest yoksa Bahçeli'ye mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 14:56:38. #1.13#
SON DAKİKA: 11. Yeşilay Bisiklet Turu Kırıkkale, Niğde, Kırşehir, Kayseri ve Yozgat'ta Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement