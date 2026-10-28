12. Ironman 70.3 Türkiye 1 Kasım'da Antalya'da yapılacak, 1900 sporcu yarışacak - Son Dakika
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12. Ironman 70.3 Türkiye 1 Kasım'da Antalya'da yapılacak, 1900 sporcu yarışacak

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Ironman 70.3 Türkiye'nin 12'ncisi, 1 Kasım Pazar günü Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenecek. 80'i aşkın ülkeden 1900 sporcu, Kadriye Halk Plajı'ndaki yüzme etabının ardından bisiklet ve koşu parkurlarında mücadele edecek.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenecek ve yüzme, bisiklet ile koşudan oluşan Ironman 70.3 Türkiye yarışları, 1 Kasım Pazar günü Antalya'da yapılacak.

Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde yapılacak güç, irade, mücadele ve hız odaklı bir organizasyon olan Ironman Türkiye yarışlarında, 80'i aşkın ülkeden 1900 sporcu mücadele edecek.

Kadriye Halk Plajı'nda 1,9 kilometrelik yüzme etabıyla başlayacak yarışmada sporcular, 90 kilometrelik bisiklet ve 21,1 kilometrelik koşu etaplarını tamamladıktan sonra The Land of Legends Mall'da mücadeleyi tamamlayacak.

Yarış kapsamında 30 Ekim'de bisiklet parkuru ve geçit töreni, 31 Ekim'de ise çocuklara yönelik IronKids yarışı da yapılacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: 12. Ironman 70.3 Türkiye 1 Kasım'da Antalya'da yapılacak, 1900 sporcu yarışacak - Son Dakika
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