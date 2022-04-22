14. Nurolbank Campus Cup Yelkenli Yarışları tamamlandı - Son Dakika
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14. Nurolbank Campus Cup Yelkenli Yarışları tamamlandı

22.04.2022 17:27
14. Nurolbank Campus Cup Yelkenli Yarışları tamamlandı

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen 14. Nurolbank Campus Cup Yelkenli Yarışları sona erdi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen 14. Nurolbank Campus Cup Yelkenli Yarışları sona erdi.

Sadece üniversite öğrencilerinin katılımıyla Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirilen yarışlarda, Piri Reis, Koç, Doğuş, Beykoz, Yıldız Teknik, Yaşar, Bahçeşehir, Sabancı, Ankara, İTÜ ve Acıbadem üniversitelerinden 15 takımda 250 yelkenci mücadele etti.

İki gün süren yarışlarda ekipler, IRC 1, IRC 2 ve IRC 3 sınıflarında mücadele verdi. Körfezde yarışan yatlar balonlarıyla görsel güzellik katarken, vatandaşlar da sıcak ve güneşli havada organizasyonu takip etti.

Yarışlarda dereceye giren takımlara kupaları kulüp bahçesinde törenle verildi.

Organizasyonda sınıflarına göre ilk 3 dereceyi elde eden üniversite ve takım kaptanları şöyle:

IRC-1

1- Piri Reis Üniversitesi (Berkay Dim)

2- Doğuş Üniversitesi (Bora Asut)

3- Koç Üniversitesi (Batuhan Senir)

IRC-2

1- Beykoz Üniversitesi (Yahya Kemal Ata)

2- Sabancı Üniversitesi (Alp Helvacı)

3- Yaşar Üniversitesi (Efe Tosun)

IRC-3

1- İstanbul Teknik Üniversitesi (Denizhan Özbaykal)

2- Bahçeşehir Üniversitesi (Canberk Mete)

3- Ankara Üniversitesi (Nadir Tan Tunay)

14. Nurolbank Campus Cup Yelkenli Yarışları tamamlandı
14. Nurolbank Campus Cup Yelkenli Yarışları tamamlandı
14. Nurolbank Campus Cup Yelkenli Yarışları tamamlandı
14. Nurolbank Campus Cup Yelkenli Yarışları tamamlandı
14. Nurolbank Campus Cup Yelkenli Yarışları tamamlandı

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Üniversite, Bahçeşehir, Piri Reis, Marmaris, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 14. Nurolbank Campus Cup Yelkenli Yarışları tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 14. Nurolbank Campus Cup Yelkenli Yarışları tamamlandı - Son Dakika
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