14. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri - Son Dakika
Üye Girişi

14. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri

05.06.2022 22:36
14. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde rakibi İsmail Balaban'ı yenen Nedim Gürel, başpehlivan oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde rakibi İsmail Balaban'ı yenen Nedim Gürel, başpehlivan oldu.

İzmit Atletizm Pisti'nde, Kocaelili eski Avrupa ve Dünya Şampiyonu Ömer Arslantaş onuruna düzenlenen organizasyonda, 14 kategoride 962 güreşçi er meydanına çıktı.

Başpehlivanlık final müsabakasında Nedim Gürel ile İsmail Balaban karşılaştı. Rakibini yenen Gürel'e altın kemerini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın taktı.

Başaltında ise finalde Seçkin Duman'ı yenen Emirhan Ergin birinci oldu.

"Kırkpınar'ın provası" olarak adlandırılan Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşlerinde, büyük ortada Kemal Kıyı, küçük orta büyük boyda Kerem Kahya, küçük orta küçük boyda Yunus Emre Uzuner, deste büyük boyda Rıza Durmuş, deste orta boyda Ramazan Yıldız Cilenker, deste küçük boyda Caner Baysal, ayak boyunda İlker Gönültaş, tozkoparanda Beytullah Sarı, teşvik 2'de Serhat Abay, teşvik 1'de Cemal Yiğit Purcu, minik 2'de Aydıncan Gümüşdağ ve minik 1'de Arda Bozkurt birinciliği elde eden isimler oldu.

Dereceye girenlere kupa ve madalyalarını, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkan Ahmet Taşçı, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu takdim etti.

YORUMLAR
500
Başpehlivanlar, altın kemerin sahibi olmak için Er Meydanı'na çıkacak Başpehlivanlar, altın kemerin sahibi olmak için Er Meydanı'na çıkacak
Kaynak: AA

İsmail Balaban, Kocaeli, Kemer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 14. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:54 ABD'de korkunç silahlı saldırı! Kalabalığın üzerine kurşun yağdırıldı: 3 ölü, 11 yaralı
20:53 Burak Elmas, röportaj yapıp Fatih Terim'in kendisine yolladığı mesajı açıkladı!
20:22 Oyuncu İlker Kurt, 49 yaşında yaşamını yitirdi
20:03 Galatasaray stadının ismi değişecek! Yeni adı taraftarların beğenisini toplayacak
20:01 Sevinç görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! Bakan Koca'dan 4 kardeşi mutlu edecek paylaşım
19:37 Erdoğan'ın Kızılcahamam kampındaki seçim talimatı ortaya çıktı: İlk defa oy verecek 6 milyon gence ulaşın
18:50 Fransa Açık'ın şampiyonu Rafael Nadal oldu! Rekorunu güncelledi
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 22:43:30. #1.11#
SON DAKİKA: 14. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement