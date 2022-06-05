Dereceye girenlere kupa ve madalyalarını, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu , Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkan Ahmet Taşçı , Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu takdim etti.

"Kırkpınar'ın provası" olarak adlandırılan Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşlerinde, büyük ortada Kemal Kıyı, küçük orta büyük boyda Kerem Kahya, küçük orta küçük boyda Yunus Emre Uzuner, deste büyük boyda Rıza Durmuş, deste orta boyda Ramazan Yıldız Cilenker, deste küçük boyda Caner Baysal, ayak boyunda İlker Gönültaş, tozkoparanda Beytullah Sarı, teşvik 2'de Serhat Abay, teşvik 1'de Cemal Yiğit Purcu, minik 2'de Aydıncan Gümüşdağ ve minik 1'de Arda Bozkurt birinciliği elde eden isimler oldu.

Kaynak: AA

İsmail Balaban, Kocaeli, Kemer, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 14. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.