14 yaşındaki Dürdane, Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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Spor

14 yaşındaki Dürdane, Türkiye şampiyonu oldu

Denizli'de yaşayan 14 yaşındaki Dürdane Huy, Konya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda en yoğun kategoride bir günde 6 müsabakaya çıkarak Türkiye şampiyonu oldu. İlk maçın sonunda baygınlık geçiren genç sporcu, milli formayla uluslararası arenada başarı elde etmeyi hedefliyor.

17.07.2024 12:42
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- Üst üste 6 müsabakaya çıkan 14 yaşındaki Dürdane, Türkiye şampiyonu oldu

DENİZLİ - Konya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda en yoğun kategoride bir günde 6 müsabakaya çıkan 14 yaşındaki Denizlili genç sporcu Dürdane Huy, Türkiye şampiyonu oldu. Yoğun efor sarf ettiği için ilk maçın sonunda baygınlık geçiren Dürdane'nin hayali ise milli formayla uluslararası arenada başarı elde etmek.

Denizli'de yaşayan 14 yaşındaki Dürdane Huy, evinin yakınına açılan spor salonu sayesinde kick boks sporuyla tanıştı. Turnuvalara da katılan Huy, son olarak katıldığı şampiyonada Türkiye şampiyonu oldu. Konya'da düzenlenen Türkiye Kick boks Şampiyonası'na katılan Dürdane Huy, en çok sporcunun katıldığı kategoride mücadele etti. Bir günde 6 maça çıkarak büyük çaba sarf eden genç sporcu, emeğinin karşılığını alarak şampiyon oldu.

Sporcusunun ilk maçın sonunda yüksek efor harcanması ve tansiyonun düşmesi sonucu baygınlık geçirdiğini vurgulayan Denizli Kick Boks İl Temsilcisi ve Antrenörü Zekayi Doruk, "Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda kızımız Dürdane Huy, Yıldız Kadın Kick Light 60 kilogram kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Bu kategori en yoğun sporcunun olduğu kategori. Bir günde 6 maç yaptı. 14 yaşındaki çocuk için çok yüksek bir maç sayısı. Hatta ilk maçında rakibinin çok güçlü olması sebebiyle fazla efor sarf eden sporcumuz maç sonunda tansiyonun düşmesi sonucu bir baygınlık yaşadı. Ben başka öğrencimin maçına destek olmaya gittiğimde olmuş. Ben destek olamadım velilerimizden Hakan Altınsır öğrencimize sahip çıkmış destek olmuş. Böyle bir badire atlattı sonra kendini topladı, toplamda 6 maç yaparak Türkiye'nin en iyisi oldu. Öncesinde İstanbul'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ikincilik elde etti. Hedefimiz milli takım. Yaşımızdan dolayı şu an milli takıma gidemiyoruz. İnşallah ilerleyen zamanda hedefimiz milli takıma gidebilmek" dedi.

Dürdane Huy: "Hedefim milli sporcu olmak ve ülkemizi yurt dışında temsil etmek"

Gelecekte Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmeyi hedeflediğini belirten Dürdane Huy, "Bu spora evimin yakınında spor salonun açılmasıyla başladım. Önce karate yapmak istedim daha sonra kick boks cazip geldiği için bu alana yöneldim. İlk maçımda büyük efor sarf ettiğim için bir baygınlık geçirdim. Tansiyonum düştü, arkadaşlarım ve Hakan ağabeyin desteğiyle ayağa kalktım ve devam ettim. Müsabakalarda hep geride başladım, ikinci rauntta hocamın taktikleriyle öne geçtim ve şampiyon oldum. Hedefim yaşımın tutuğu zaman milli sporcu olmak ve ülkemizi yurt dışında temsil etmek" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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