 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
1461 Trabzon FK, Sait Karafırtınalar ile anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

1461 Trabzon FK, Sait Karafırtınalar ile anlaştı

TFF 2. Lig takımlarından 1461 Trabzon FK, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile 2023-2024 futbol sezonunun sonuna kadar anlaşmaya vardı. Karafırtınalar, daha önce Bucaspor, Karşıyaka, Kayseri Erciyespor, Manisaspor, Boluspor, Altay, Ümraniyespor ve Adanaspor gibi takımlarda çalışmış ve toplamda 326 maça çıkmıştır.

1461 Trabzon FK, Sait Karafırtınalar ile anlaştı
15.01.2024 - 16:47,  Güncelleme: 16:52
Abone Ol

TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile anlaştı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile 2023-2024 futbol sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1461 Trabzon FK'nin yeni teknik direktörü Sait Karafırtınalar, teknik direktörlük kariyerine o dönem Süper Lig'de mücadele eden Bucaspor'da başlamıştır. Daha sonrasında Karşıyaka, Kayseri Erciyespor, Manisaspor, Boluspor, Altay, Ümraniyespor ve Adanaspor gibi takımlarda çalışan tecrübeli teknik adam, geçen sezon ise Bucaspor'un başında 2. Lig play-off finali maçına çıkmıştır. UEFA-Pro lisansına sahip 55 yaşındaki Karafırtınalar, profesyonel teknik direktörlük kariyerinde 326 karşılaşmaya çıkmıştır."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Sait Karafırtınalar, 1461 Trabzon, Karşıyaka, Bucaspor, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 1461 Trabzon FK, Sait Karafırtınalar ile anlaştı - Son Dakika


16:52
AK Parti'nin Ankara adayının da açıklanacağı aday toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak AK Parti'nin Ankara adayının da açıklanacağı aday toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak
16:33
İçişleri Bakanı: Aşırı Yağışlara Karşı Tedbirli Olun İçişleri Bakanı: Aşırı Yağışlara Karşı Tedbirli Olun
15:49
80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı 80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı
15:36
Halil Umut Meler'i yumruklayarak hastanelik eden Koca'ya ''Yaptığını için pişman mısınız?'' diye soruldu! Yargıyı işaret etti Halil Umut Meler'i yumruklayarak hastanelik eden Koca'ya ''Yaptığını için pişman mısınız?'' diye soruldu! Yargıyı işaret etti
15:36
Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! 'Manken mi olsam?' diye sordu Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! "Manken mi olsam?" diye sordu
15:20
Sevgilisini kabloyla boğan adam, 22 yıl önce de karısını öldürmüş Sevgilisini kabloyla boğan adam, 22 yıl önce de karısını öldürmüş
15:16
Brunei Prensi Abdul Mateen, 10 gün 10 gece süren bir düğünle evlendi Brunei Prensi Abdul Mateen, 10 gün 10 gece süren bir düğünle evlendi
15:16
Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri

Son Dakika
16:52 AK Parti'nin Ankara adayının da açıklanacağı aday toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak
16:33 İçişleri Bakanı: Aşırı Yağışlara Karşı Tedbirli Olun
15:49 80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı
15:36 Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! "Manken mi olsam?" diye sordu
15:36 Halil Umut Meler'i yumruklayarak hastanelik eden Koca'ya ''Yaptığını için pişman mısınız?'' diye soruldu! Yargıyı işaret etti
15:20 Sevgilisini kabloyla boğan adam, 22 yıl önce de karısını öldürmüş
15:16 Brunei Prensi Abdul Mateen, 10 gün 10 gece süren bir düğünle evlendi
15:16 Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri
15:04 Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü
14:51 İYİ Parti'de deprem sürüyor! Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun partiden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 17:14:03. #1.11#
SON DAKİKA: 1461 Trabzon FK, Sait Karafırtınalar ile anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement