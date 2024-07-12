15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Denizlili Sporcular Sancak Koşusu ile Türk Bayrağını Taşıyacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Denizlili Sporcular Sancak Koşusu ile Türk Bayrağını Taşıyacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü\'nde Denizlili Sporcular Sancak Koşusu ile Türk Bayrağını Taşıyacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün sekizinci yılı anma etkinliklerinde Denizlili sporcular, Sancak Koşusu ile Türk Bayrağını elden ele taşıyacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek etkinliklerde gençlerin milli birlik ve beraberlik duygularını canlı tutmak hedefleniyor. Hafta boyunca yapılacak sportif etkinliklerin yanı sıra Sancak Koşusu, en dikkat çekici etkinlik olacak. Tüm vatandaşlar etkinliğe davet ediliyor.

12.07.2024 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün sekizinci yılı anma etkinliklerinde 15 Temmuz Pazartesi akşamı Denizlili sporcular, zincir oluşturup Sancak Koşusu ile Türk Bayrağını elden ele taşıyacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 15 Temmuz haftasında şehitler için anma programı düzenleyecek. Hafta boyunca yapılacak birbirinden farklı etkinlikler için hazırlıklar sürüyor. Milli birlik ve beraberlik, vatan bayrak sevgisi, demokrasi ve yurt bilinci temalarının işleneceği etkinliklerin genç belleklerde farkındalık oluşturması hedefleniyor. Sportif etkinlikler olarak hentbol, atletizm, masa tenisi, okçuluk ve yüzme turnuvaları yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tüm yurtta aynı anda uygulayacağı haftanın en dikkat çekici etkinliği ise 15 Temmuz Çarşamba akşamı Sancak Koşusu olacak. İstiklal Caddesinde yer alan Gençlik Merkezi önünden saat 20.00'de başlayacak etkinlikte 100m arayla konumlanacak milli sporcular, sırayla şanlı sancağımızı elden ele taşıyacak. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanına sancağı son ulaştıran sporcu, burada Denizli Sancağını Vali Ömer Faruk Coşkun'a takdim edecek. Güzergahın trafiğe kapatılacağı etkinlikte 25 milli sporcu görev alacak.

"Kahramanlarımızı unutmadık, unutmayacağız"

15 Temmuz darbe girişiminde milli birliğimize ve vatanımıza kasteden hainlere karşı durarak şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimiz ile gözünü kırpmadan vatan için mücadele eden gazilerimiz anısına çeşitli programlar hazırladıklarını söyleyen Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, yapacakları gençlik spor faaliyetleri ile gençlerin milli birlik ve beraberlik duygularını canlı tutacaklarını belirtti. Atalarımızdan 15 Temmuz Şehitlerimize kadar aziz şehitlerimizin bıraktıkları manevi mirasa, gençlerin sahip çıkacak bilinci kazanmalarını amaçladıklarını ifade eden İlman, 15 Temmuz akşamı yapılacak Sancak Koşusuna tüm vatandaşları davet etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Denizli, Gençlik, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Denizlili Sporcular Sancak Koşusu ile Türk Bayrağını Taşıyacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi
16:25 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
15:59 Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü! Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı
15:27 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak
09:54 Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı
17:32 Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor
16:39 Serdar Dursun’dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim Serdar Dursun'dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim
16:12 Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum
15:34 TFF’den resmi açıklama var İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler TFF'den resmi açıklama var! İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler
15:32 İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu
15:30 Alex’in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu Antalyaspor’dan açıklama gecikmedi Alex'in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu! Antalyaspor'dan açıklama gecikmedi
15:14 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada
15:00 Sharon Stone, ’Temel İçgüdü’ filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı Sharon Stone, 'Temel İçgüdü' filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 18:51:11. #1.12#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Denizlili Sporcular Sancak Koşusu ile Türk Bayrağını Taşıyacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement