Denizli'nin şampiyonlarından bir derece daha - Son Dakika
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Denizli'nin şampiyonlarından bir derece daha

29.07.2022 16:18
Denizli'nin şampiyonlarından bir derece daha

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen ve Halk Oyunları 2022 faaliyet programında yer alan Gençler Türkiye Şampiyonasında 15 kulüp içerisinde Düzenlemeli dalda 3. olarak büyük bir başarıya imza attı.

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen ve Halk Oyunları 2022 faaliyet programında yer alan Gençler Türkiye Şampiyonasında 15 kulüp içerisinde Düzenlemeli dalda 3. olarak büyük bir başarıya imza attı.

23-24 Temmuz tarihlerinde Gaziantep Şahinbey'de düzenlenen Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası Finali büyük ilgi gördü. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen yarışmaya 35 ilden 891 yarışmacı katıldı. Yarışmada nefes kesen oyunlarıyla Denizli'nin Efeleri, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü Düzenlemeli Dalda Türkiye 3. oldu.

Nisan ayında Ordu'da düzenlenen Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası Düzenlemeli Dalda Türkiye Şampiyonu olan 15 Temmuz Anadolu Lisesi Halk Oyunları Topluluğu Ekibi Şahinbey'de düzenlenen organizasyondan da madalya ile dönerek başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Okul müdürü ve kulüp başkanı Muslu Canlı, öğrencilerin sezon içerisinde üstün başarı göstererek zorlu rakiplerini geride bırakıp 'efelik efendiliktir' anlayışı ile bu başarıları ilimiz kültürüne ve sporuna armağan ettiklerini, öğrencilerimizin hem akademik hem kültürel hem de sportif yönden her daim destekçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.

İlman'dan efelere tebrik

Şahinbey'de düzenlenen Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonasından madalya ile dönen gençleri tebrik eden Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman kültürel mirasımızın en önemli örneklerinden olan Halk Oyunlarının Efeler'in memleketi Denizli için çok önemli olduğunu vurguladı. Sahneye her çıktıklarında yüreğimizi titreten türküleri ve nefes kesen performansları ile gönüllerimizi fetheden ekibimizin aldığı başarıların Denizli için gurur kaynağı olduğunu ifade eden İlman, başarılarından dolayı Kulüp Başkanı Muslu Canlı ve ekibini tebrik ederek başarılar diledi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Türkiye, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli'nin şampiyonlarından bir derece daha - Son Dakika

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