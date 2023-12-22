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15 Yaş Altı Türkiye-Katar Badminton Milli Takım Kampı Ankara'da Yapılacak - Son Dakika
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15 Yaş Altı Türkiye-Katar Badminton Milli Takım Kampı Ankara'da Yapılacak

Kayseri Bölgesi'nden iki sporcu ve 1 antrenör, 15 Yaş Altı Türkiye-Katar Badminton Milli Takım Kampı'na davet edildi. Kamp, 24-31 Aralık 2023 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek.

15 Yaş Altı Türkiye-Katar Badminton Milli Takım Kampı Ankara\'da Yapılacak
22.12.2023 - 13:17,
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15 Yaş Altı Türkiye- Katar Badminton Milli Takım Kampı, Ankara'da yapılacak. Kampa Kayseri Bölgesi'nden iki sporcu ve 1 antrenör davet edildi.

15 Yaş Altı Türkiye - Katar Badminton Milli Takım Kampı24-31 Aralık 2023 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak. Milli takım kampına Kayseri Bölgesi Badminton sporcularından Berkay Acar, Emine Nur Kocaoğlu ve Antrenörleri Oktay Coşkunca katılacak.

Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sporcularımıza ve antrenörüne başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: 15 Yaş Altı Türkiye-Katar Badminton Milli Takım Kampı Ankara'da Yapılacak - Son Dakika
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