15 yaşında ayağını kaybetti, azmiyle uluslararası başarılara ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15 yaşında ayağını kaybetti, azmiyle uluslararası başarılara ulaştı

15 yaşında ayağını kaybetti, azmiyle uluslararası başarılara ulaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçirdiği trafik kazasında 15 yaşında ayağını kaybeden Ömer Kalay, hayata sporla tutundu. Yüzme, yelken ve kürek branşlarında Türkiye'yi temsil eden Kalay, tamamen engelli sporculardan oluşan ve dünyada benzeri bulunmadığını belirttiği yelken takımıyla engelli olmayan rakiplerine karşı yarışarak başarısıyla ilham veriyor.

Bursa'da yaşayan Ömer Kalay, 15 yaşında okul çıkışında kamyonun çarpması sonucu ayağını kaybetti. Genç yaşta yaşadığı ağır travmaya rağmen hayata küsmeyen Kalay, yıllar sonra sporla tanışarak yüzme, yelken ve kürek branşlarında ulusal ve uluslararası başarılara imza attı.

''O YAŞTA ÇOK DAHA ZOR''

Yaşadığı kazanın ardından kısa sürede toparlandığını anlatan Kalay, "15 yaşında ayağımı kaybettim. Ergenlikten çıkıp gençliğe doğru ilerlerken bir ayağınızı kaybediyorsunuz. Hiçbir yaşta kolay değil ama o yaşta çok daha zor. Buna rağmen 2-3 ayda toparladım ve hayatın içine girmiş oldum" dedi.

15 yaşında ayağını kaybetti, azmiyle uluslararası başarılara ulaştı

''İMKANSIZ GELSE DE BAŞARDIK''

Çocukluğundan bu yana su sporlarına ilgi duyduğunu belirten Kalay, 2011 yılında yüzme yarışlarına katılmaya başladığını, aynı yıl ilk kez Çanakkale Boğazı'nı yüzdüğünü söyledi. Bugüne kadar boğazı 10 kez geçtiğini belirten Ömer Kalay, "İlk başta bana imkansız gelse de başardık. Çanakkale Boğazı'nı 10 kez yüzdüm. Bu yıl da 10 yıl aradan sonra yeniden yüzeceğim" ifadelerini kullandı.

15 yaşında ayağını kaybetti, azmiyle uluslararası başarılara ulaştı

''TÜRKİYE'DE HİÇ YOK''

2019 yılında engelli yelken sporuyla tanıştığını söyleyen Kalay, tamamen engelli sporculardan oluşan bir yat yelken takımını kurduklarına dikkat çekti. Dünyada benzeri olmadığını düşündükleri takımın engelli olmayan sporcularla aynı parkurlarda yarıştığını vurgulayan başarılı sporcu, "Engelli yelken yat takımı Türkiye'de hiç yok. Araştırmalarımıza göre dünyada da görmedik. Tamamen engellilerden oluşan takımımızla engelli olmayan sporculara karşı yarışıyoruz. Kış Trofesi'ni ikinci olarak tamamladık ve kupa aldık" diye konuştu.

15 yaşında ayağını kaybetti, azmiyle uluslararası başarılara ulaştı

HEDEFİ MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ

Yelkenin yanı sıra kürek branşında da çalışmalarını sürdüren Kalay, Bursa Kürek Kulübü'nde yaklaşık bir yıldır antrenman yaptığını aktararak, eylül ayında düzenlenecek paralimpik kürek yarışlarında mücadele edip milli takım seçmelerine katılmayı hedeflediğini söyledi. Bulgaristan'da düzenlenen 86. Galata-Varna Açık Su Yüzme Maratonu'nda engelliler kategorisinde birincilik elde ettiğini anlatan Ömer Kalay, "10 ülkeden yaklaşık 240 sporcu vardı. Türkiye'den tek katılan bendim. 4 bin 500 metreyi bitirdim. Türk bayrağıyla kürsüye çıkıp ödül almak benim için büyük gururdu" dedi.

15 yaşında ayağını kaybetti, azmiyle uluslararası başarılara ulaştı

Ailesinin en büyük destekçisi olduğunu dile getiren Kalay, eşi ve çocuklarının kendisine güç verdiğini ifade etti.

Engelli bireylere ve gençlere de seslenen Ömer Kalay, "Hayatın içinde olsunlar. Bunu sporla başarabilirler. Sporla uğraşan insan kötü alışkanlıklardan uzak durur. Ben engelli olarak örnek olmak istiyorum. Engeller bahane değil" diyerek sporun hayatındaki dönüştürücü etkisini anlattı.

Kaynak: İHA

Türkiye, Trafik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 15 yaşında ayağını kaybetti, azmiyle uluslararası başarılara ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne’de traktör kazası: Karı koca hayatını kaybetti Edirne'de traktör kazası: Karı koca hayatını kaybetti
Tam 17 sene sonra gelen zafer Hollanda Süper Kupası 17 yıl sonra AZ Alkmaar’ın Tam 17 sene sonra gelen zafer! Hollanda Süper Kupası 17 yıl sonra AZ Alkmaar'ın
İznik’te kaza: Anne ve kızı hayatını kaybetti İznik'te kaza: Anne ve kızı hayatını kaybetti
Trump: İran’la müzakereler bugün başlayacak Trump: İran'la müzakereler bugün başlayacak
Bursa’da hamile kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti Bursa'da hamile kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı
Trump’ın sözleri sonrası piyasalarda hareketlilik Trump'ın sözleri sonrası piyasalarda hareketlilik
Süper Lig devinde gece yarısı bombası Darwin Nunez’i getiriyorlar Süper Lig devinde gece yarısı bombası! Darwin Nunez'i getiriyorlar
AK Parti’ye geçen Eren Ali Bingöl’ün en yakını istifa etti AK Parti'ye geçen Eren Ali Bingöl'ün en yakını istifa etti
Galatasaray’da isyan Tribünler fena patladı Galatasaray'da isyan! Tribünler fena patladı

23:37
Avrupa’da rekor transfer Bonservisi kulüp tarihine geçti
Avrupa'da rekor transfer! Bonservisi kulüp tarihine geçti
23:17
Beşiktaş’ta Salah yerine yeni hedef Brahim Diaz
Beşiktaş'ta Salah yerine yeni hedef Brahim Diaz
23:06
İmzayı attı Çorum FK’ya AZ Alkmaar’dan lige damga vuracak transfer
İmzayı attı! Çorum FK'ya AZ Alkmaar'dan lige damga vuracak transfer
23:00
Altay taraftarından şehre tepki
Altay taraftarından şehre tepki
22:00
Fenerbahçe’den sürpriz golcü hamlesi: Pavlidis
Fenerbahçe'den sürpriz golcü hamlesi: Pavlidis
21:53
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk lige çok hızlı başladı
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk lige çok hızlı başladı
21:27
Cem Küçük’ün tutuklandığı soruşturma büyüyor Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı
Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma büyüyor! Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı
21:25
Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede için gözaltı kararı
Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede için gözaltı kararı
20:53
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor
20:48
’’Alacaksak en iyisini alalım’’ diyen Dursun Özbek bombayı patlattı
''Alacaksak en iyisini alalım'' diyen Dursun Özbek bombayı patlattı
20:37
Türk gemisine Karadeniz’de dron saldırısı: 4 yaralı
Türk gemisine Karadeniz'de dron saldırısı: 4 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 23:39:05. #7.12#
SON DAKİKA: 15 yaşında ayağını kaybetti, azmiyle uluslararası başarılara ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.