15 Yaşındaki Bedensel Engelli Yüzücü Meryem Nur Tunuğ, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Katılmaya Hak Kazandı - Son Dakika
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Spor

15 Yaşındaki Bedensel Engelli Yüzücü Meryem Nur Tunuğ, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Katılmaya Hak Kazandı

Adana'da 6 yaşında başladığı yüzmede milli takıma yükselen 15 yaşındaki bedensel engelli Meryem Nur Tunuğ, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından verilen bipartite davet kotası ile katılmaya hak kazandığı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyor. Rehabilitasyon amacıyla yüzmeye başlayan ve yeteneğiyle dikkati çeken Meryem, 8 yaşında halen formasını giydiği Atlas Engelliler Spor Kulübünün lisanslı sporcusu oldu. Her geçen gün kendini geliştiren Meryem, katıldığı ulusal yarışmalarda aldığı derecelerle 10 yaşında ay-yıldızlı formayı giydi. Meryem, 2022'de Almanya'da, 2023'te ise Fransa, İngiltere ve Mısır'da gerçekleştirilen şampiyonalarda dereceler aldı. Bu yıl İtalya'da ve Portekiz'de düzenlenen Avrupa şampiyonalarında başarı elde eden Meryem, IPC tarafından verilen bipartite davet kotası ile Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı. Meryem, milli takım kampı öncesinde Adana'da antrenörü Ahmet Eruçar nezaretinde paralimpik oyunlarında iyi bir derece alabilmek için haftanın her günü çalışmalarını sürdürüyor.

09.07.2024 11:17
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Adana'da 6 yaşında başladığı yüzmede milli takıma yükselen 15 yaşındaki bedensel engelli Meryem Nur Tunuğ, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından verilen bipartite davet kotası ile katılmaya hak kazandığı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyor.

Rehabilitasyon amacıyla yüzmeye başlayan ve yeteneğiyle dikkati çeken Meryem, 8 yaşında halen formasını giydiği Atlas Engelliler Spor Kulübünün lisanslı sporcusu oldu.

Her geçen gün kendini geliştiren Meryem, katıldığı ulusal yarışmalarda aldığı derecelerle 10 yaşında ay-yıldızlı formayı giydi.

Meryem, 2022'de Almanya'da, 2023'te ise Fransa, İngiltere ve Mısır'da gerçekleştirilen şampiyonalarda dereceler aldı.

Bu yıl İtalya'da ve Portekiz'de düzenlenen Avrupa şampiyonalarında başarı elde eden Meryem, IPC tarafından verilen bipartite davet kotası ile Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Meryem, milli takım kampı öncesinde Adana'da antrenörü Ahmet Eruçar nezaretinde paralimpik oyunlarında iyi bir derece alabilmek için haftanın her günü çalışmalarını sürdürüyor.

"Olimpiyatları iple çekiyorum"

Atlas Engelliler Spor Kulübü sporcusu olan Meryem Nur Tunuğ, AA muhabirine, engelli olmasından dolayı rehabilitasyon amaçlı yüzmeye gittiği merkezde kulüp yetkililerinin tespitiyle lisans çıkartılıp profesyonel olarak spora başladığını anlattı.

Bu sporda her geçen gün kendini geliştirdiğini belirten Meryem, ulusal dereceler ve seçmelerin ardından milli takıma seçildiğini söyledi.

Meryem, ay-yıldızlı formayla da çok sayıda başarı elde ettiğini ve son olarak davetle Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandığını belirtti.

Spora devam ederken gerek antrenörleri gerekse ailesi tarafından her zaman olimpiyatların hedef olarak konulduğunu, kendisinin de bu yönde motive olduğunu anlatan Meryem, şöyle konuştu:

"Ben o zaman çok heveslendim. 'Olimpiyatlara katılmak istiyorum.' dedim. Çok çalıştım, diyet yaptım. Kara antrenmanları da yaptım ve hedeflediğim şeyler oldu. Umarım olimpiyatlarda güzel bir derece yapıp Türkiye'mi onurlandırmak ve kendimi göstermek istiyorum. O yüzden olimpiyatları iple çekiyorum."

Meryem, aktif spor hayatını gidebildiği yere kadar götüreceğini, sonrasında ise antrenörlük yapmak istediğini belirterek, "Benim gibi çocuklara çok büyük bir yardımda bulunmak istiyorum. Onların da önüne güzel bir hedef koymak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizim için en büyük gurur olacak"

Milli takım antrenörü Ahmet Eruçar ise Meryem'in yarışacağı rakiplerini tanıdıklarını, kendilerinin de onlar kadar zorlu olduğunu söyledi.

Katılacakları organizasyonun her sporcu ve antrenör için üst nokta olduğunu kaydeden Eruçar, "Meryem için olimpiyatlarda yüzmek, başarı elde etmek Türkiye'mizin bayrağını orada göklere çıkarmak, madalyaları almak bizim için en büyük gurur olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 15 Yaşındaki Bedensel Engelli Yüzücü Meryem Nur Tunuğ, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Katılmaya Hak Kazandı - Son Dakika

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