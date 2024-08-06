15 Yaşındaki Şaziye Demir, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

15 Yaşındaki Şaziye Demir, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

15 Yaşındaki Şaziye Demir, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi Temsil Edecek

Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki bilek güreşi sporcusu Şaziye Demir, Türkiye'yi Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda temsil edecek. Şaziye Demir, katıldığı turnuvalarda Türkiye birincisi olmuş ve Gençler Bilek Güreşi Milli Takımı kadrosuna çağrılmıştır.

06.08.2024 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki bilek güreşi sporcusu Şaziye Demir, Türkiye'yi Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda temsil edecek.

Arkadaşlarıyla vakit geçirmek amacıyla gittiği spor salonunda bilek güreşine yeteneği keşfedilen, katıldığı turnuvalarda Türkiye birincisi olan Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencisi olan Şaziye Demir, dünya şampiyonasına katılacak.

15-25 Ağustos 2024 tarihinde Moldova Kişinev'de yapılacak olan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası için 55 kg'da Gençler Bilek Güreşi Milli Takımı kadrosuna çağırıldı.

Aynı zamanda Samsun'un Havza ilçesinde 25 Mayıs 1919 Spor Kulübü sporcusu olan Şaziye Demir için kulüp tüm imkanlarını seferber etti. Şaziye Demir, beden eğitimi öğretmeni ve antrenörü Murat Aktaş gözetiminde dünya şampiyonası için çalışmalarına okulda devam ediyor.

Şaziye Demir, bugüne kadar çıktığı tüm müsabakalarda sağ kolda galip geldiğini ve iki Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu söyledi. Şaziye, "Dünya şampiyonasında milli forma ile ülkemizi temsil edip şampiyonluk kazanarak bu gururu ülkemize Samsunumuza ve ilçem Havza'ya yaşatmak istiyorum. Bunun için antrenmanlarıma hocamın desteğiyle devam ediyorum" dedi.

25 Mayıs Anadolu Lisesi Beden Eğitimi öğretmeni ve antrenör Murat Aktaş, "Türkiye şampiyonasından sonra iyi bir hazırlanma süreci geçirdik. 15 gün boyunca burada kamp yapacağız. Şaziye'nin durumu şu an gayet iyi, kilomuzu ayarlıyoruz, yeme içmemizi ayarlıyoruz, antrenmanlarımızı yapıyoruz. Allah'ın izni ile 15 Ağustos'ta Moldova'ya birinci olmak için gideceğiz. Bu bizim için sürpriz olmayacak" ifadelerini kullandı.

25 Mayıs 1919 Spor Kulübü Başkanı Aydın Kaya da kulübün 2020 yılında kurulduğunu, ilk olarak güreş alanında takım oluşturduklarını aktararak, "2023 yılında bilek güreşinde lisanslı 15 kız ve 13 erkek sporcuyla takımımızı kurduk. İki kızımız Türkiye birinciliği ve Türkiye üçüncülüğü kazandı. Şaziye Demir, Moldova'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı" diye konuştu.

25 Mayıs Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Bektaş, Şaziye Demir'in gerek okullar gerekse takımlar bazında aldığı başarılarla gurur duyduklarını vurgulayarak, "Kızımızın milli takım aday kadrosuna seçilmesi öğrencilerimiz için rol model oldu. Okulumuzda öğrencilerimizin spora, özellikle bilek güreşine ilgisini artırdı. Öğrencilerimizin başarılarının artarak sürmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Milli Takım, Türkiye, samsun, Havza, Dünya, Spor, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 15 Yaşındaki Şaziye Demir, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 01:53:12. #1.11#
SON DAKİKA: 15 Yaşındaki Şaziye Demir, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement