Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

13.08.2022 17:56
Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında Letonya'yı 60-51 yendi.

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında Letonya'yı 60-51 yendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen şampiyonada C Grubu'nda yer alan milliler, ikinci maçında Letonya ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk çeyreğini 18-9 önde kapatan ay-yıldızlılar, soyunma odasına 36-24 üstün gitti.

İkinci devrede farkın kapanmasına izin vermeyen milli takım, son çeyreğine 47-38 önde girdiği mücadeleden 60-51 galip ayrıldı.

İlk maçında İtalya'ya 77-51 kaybeden milliler, gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Türkiye, gruptaki üçüncü maçında yarın TSİ 15.15'te Polonya ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Makedonya, Türkiye, Letonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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