16 Yaş Altı Milli Takımı Şampiyon Oldu

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16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Türk Devletleri Futbol Turnuvası finalinde normal süresi 2-2 biten maçta Özbekistan'ı penaltılarla 4-3 yenerek şampiyon oldu.

Erzurum'da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekibin golleri 82 ve 90. dakikalarda Ada Yüzgeç'ten gelirken, Özbekistan'ın gollerini 14. dakikada Kurbonov Bilol ve 42. dakikada Sadirjonov Sukhrob attı.

Özbekistan'da 78. dakikada Aliyev Asilbek ve 85. dakikada Abdualiyev Asadbek ikinci sarı kartlardan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Milli takım, normal süresi 2-2 biten maçta Özbekistan'a penaltılarla 4-3 üstünlük kurdu.

Turnuvanın üçüncülük maçında misafir ülke olarak turnuvada bulunan Gürcistan, Türkmenistan'ı 4-0 yenerken, beşincilik maçında ise Kırgızistan, Azerbaycan'ı penaltılarla 4-2 mağlup etti.

Teknik direktörlüğünü Selçuk Erdoğan'ın yaptığı 16 Yaş Altı Milli Takımı, Türk Devletleri Futbol Turnuvası'nda şampiyon olurken, Özbekistan ikinci, Gürcistan üçüncü, Türkmenistan dördüncü, Kırgızistan beşinci ve Azerbaycan altıncı olarak turnuvayı tamamladı.

Ay-yıldızlı ekip turnuvadaki ilk maçında Türkmenistan'ı 3-0, ikinci maçında da Azerbaycan'ı 6-0 mağlup etmişti.