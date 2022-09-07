Milli sporcu Eda Özrodop yüzme etabını 2.22.23'lük dereceyle ikinci sırada tamamladı ve ardından laser run etabında yarıştı. Bu etabı da birincilikle geçen milli sporcu finale yükseldi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya 'da düzenlenen organizasyonun kadınlar yarı finalinde yüzme etabı tamamlandı.

Kaynak: AA

İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 17 ve 19 Yaş Altı Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası - Son Dakika

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