Zafer Kupası'nda altın kupayı Ümraniye Dudulluspor kazandı - Son Dakika
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Zafer Kupası'nda altın kupayı Ümraniye Dudulluspor kazandı

20.08.2022 20:10
Zafer Kupası'nda altın kupayı Ümraniye Dudulluspor kazandı

17 Yaş Altı Genç Kızlar Zafer Kupası finalinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Ümraniye Dudulluspor şampiyon oldu.

17 Yaş Altı Genç Kızlar Zafer Kupası finalinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Ümraniye Dudulluspor şampiyon oldu.

Küçükçekmece Yeşilova Kemal Aktaş Stadı'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda altın, gümüş ve bronz lig final müsabakaları gerçekleştirildi. Zafer Kupasının Altın Final mücadelesinde Ümraniye Dudulluspor, Beşiktaş'ı 3-1 yenerek altın kupayı kazandı.

Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübünü 5-2 yenen Bağcılar Evrenspor gümüş, Rüzgarlıbahçe'yi 3-0 mağlup eden Bakırköy Gençlik ise bronz kupa elde etti.

Karşılaşma sonrası gerçekleştirilen kupa töreninde Ümraniye Dudulluspor Takımının kupasını, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ile organizasyonun ana sponsoru olan Yeşilvadi Arsa Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Orhan verdi.

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Kaynak: AA

Beşiktaş, Ümraniye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zafer Kupası'nda altın kupayı Ümraniye Dudulluspor kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zafer Kupası'nda altın kupayı Ümraniye Dudulluspor kazandı - Son Dakika
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