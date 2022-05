17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne hazırlanıyor - Son Dakika

İsrail'de 16 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele edecek 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren ay-yıldızlı ekibin antrenmanı öncesi Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, 17 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Soykan Başar ile futbolcular Efe Arda Koyuncu ile Can Yılmaz Uzun, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Ay-yıldızlı ekibin katılacağı şampiyonanın önemine dikkati çeken Tolunay Kafkas, "17 Yaş Altı Milli Takımı'mızın Avrupa Şampiyonası'na katılması, ülkemiz, Ümit Milli Takım, 19 Yaş Altı Milli Takımı ve A Milli Takımı adına önemli. Oyuncular burada bir süreçten geçiyorlar. Ciddi çalışmalarımız var. Bu yolun sonu A Milli Takım oluyor. Hem genç oyuncularımız hem de genç ve dinamik hocalarımız var. İzlediğimiz güzel bir yol var. İlk adımı 17 yaş altı ile attık. 19 yaş altı takımımızdan da umutluyduk ama bir takım aksilikler oldu. O işi bu sene beceremedik. Gelecek yıl iki takımı da şampiyonalara götürmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

Antrenör ve oyuncu gelişimine önem verdiklerini kaydeden Kafkas, "Buradaki genç antrenörlerimizin ileriki yıllarda hem milli takıma hem kulüplere ciddi bir eğitimden sonra çok şey vereceklerine inanıyor, onları sonuna kadar destekliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de genç oyunculara yeterli şansın verilmediğini aktaran Kafkas, "Avrupa'ya baktığınızda, genç oyuncu oynatma sayısı bakımından en gerideki ülke Türkiye. Lig de yaşlı. Bunun için program yapmak lazım. Bunu uygulamak, ortak bir konsensüs kurup, projeleri hayata geçirmek her şeyden önemli. Türk oyuncusuna çok inanıyorum. Bu ekonomik şartlarda da artık bu oyuncuların daha fazla süre alıp oynamaları ve gelişmeleri lazım. Oyuncu sadece bu dönemde oynayarak gelişmez, ciddi bir akademi de kurmak lazım. Tabii bunlar zaman, çaba, emek istiyor." açıklamasını yaptı.

Başar: "Çok iyi sonuçlar alacağımıza eminiz"

17 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Soykan Başar, "Biz 14 yaşından beri oyuncularımızla beraberiz. Hedefi Avrupa şampiyonluğu olarak belirleyerek çalıştık ve bugünlere de böyle geldik. Kafamızdaki oyun yapısını oluşturduk, kişilik oluşturduk, oyuncu karakteri oluşturduk. Bu karakteri sahaya nasıl yansıtırız konusunu teoride anladık, sonra pratiğe döktük. Hem savunma hem hücum anlamında hep beraber savaşçı bir takım oluşturduk. Hedefin ne olduğunu, nasıl oynamamız gerektiğini çocuklar çok iyi biliyor. Şampiyonada çok iyi sonuçlar alacağımıza eminiz." şeklinde konuştu.

Fenerbahçeli genç futbolcu Arda Güler'in sakatlığı ile ilgili Başar, "Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kıymetli, çok önemli bir oyuncu. Hem Fenerbahçe camiasına hem kendisine hem de ailesine geçmiş olsun. Bize de geçmiş olsun. Bir an önce sahalara dönmesini temenni ediyorum. Milli takımlarda hiçbir oyuncu için yeri dolmaz diye bir şey yoktur. Her oyuncu milli forma için en iyisini yapacaktır. Oyuncu havuzumuz çok geniş. İnşallah onun yerine oynayacaklar da en iyi şekilde görevini yapacaktır." diye konuştu.

Milli oyunculardan Efe Arda Koyuncu, "Yüksek tempoda özverili bir şekilde çalışıyoruz. Gerçekten istiyoruz ve bu konuda çok ciddiyiz. İnşallah ülkemize kupayla döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı futbolculardan Can Yılmaz Uzun ise "Uzun zamandır bu anı bekliyoruz. İnşallah çok iyi olacağız. İnşallah bizim için çok iyi bir turnuva olacak. Çalışmalarımız tempolu gidiyor. Burada çok mutluyum. İnşallah böyle devam eder." şeklinde görüş belirtti.