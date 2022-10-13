Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan 'ın Sliven kentindeki Hadzhi Dimitar Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlı takımın gollerini Adnan Karahisar, Efe Can Mete , Kebir Ali Canpolat (2) ve Burak İngenç attı. San Marino'nun golünü Arda Kaan Yazıcı kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, San Marino'yu 5-1 yendi - Son Dakika

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