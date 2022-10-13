17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, San Marino'yu 5-1 yendi - Son Dakika
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17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, San Marino'yu 5-1 yendi

13.10.2022 14:09
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, San Marino'yu 5-1 yendi

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası eleme turu ilk maçında San Marino'yu 5-1 mağlup etti.

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası eleme turu ilk maçında San Marino'yu 5-1 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Sliven kentindeki Hadzhi Dimitar Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlı takımın gollerini Adnan Karahisar, Efe Can Mete, Kebir Ali Canpolat (2) ve Burak İngenç attı. San Marino'nun golünü Arda Kaan Yazıcı kaydetti.

Milli takım, eleme turundaki ikinci maçını 16 Ekim Pazar günü Bulgaristan ile oynayacak.

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Kaynak: AA

San Marino, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, San Marino'yu 5-1 yendi - Son Dakika

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