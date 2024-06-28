17 Yaş Altı Türk Milli Basketbol Takımı Kadrosu Açıklandı

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İstanbul'da düzenlenecek FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda mücadele edecek Türk Milli Basketbol Takımı kadrosu açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından yapılan açıklamya göre, 17 Yaş Altı Türk Milli Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

Ay-yıldızlıların 12 kişilik kadrosunda; Ahmet Aldın Türkoğlu, Ahmet Arda Aydın, Anıl Alyanak, Atahan Akbaş, Cengiz Sarp Coşkun, Derin Can Üstün, Emirhan Serbest, Kaan Onat, Mert Kocagözoğlu, Mete Paçacı, Rezon Elezay, Yavuz Selim Kara yer aldı.

Ay-yıldızlılar, FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası C Grubu'nda Arjantin, İtalya ve Yeni Zelanda ile karşılaşacak.

17 Yaş Altı Türk Milli Basketbol Takımı, ilk maçında yarın saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek.