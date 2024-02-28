17 Yaşındaki Milli Sporcu Ayşe Orhan, Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası\'nda Şampiyonluk Hedefliyor

Antrenör ağabeyinin yönlendirmesiyle başladığı tekvandoda 4 yılda 6 altın madalya kazanan 17 yaşındaki milli sporcu Ayşe Orhan, Güney Kore'de düzenlenecek Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda şampiyonluk hedefliyor.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Ayşe, ağabeyi tekvando antrenörü Faruk Orhan'ın tavsiyesiyle 2017'de antrenmanlara çıkmaya başladı.
Bölgesel organizasyonlardaki başarısıyla 2021'de milli takıma seçilen Ayşe, aynı yıl Ankara'da gerçekleştirilen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı, İstanbul'daki Dünya Tekvando Başkanlık Kupası'nda da 33 kiloda şampiyon oldu.
Ayşe, 2022'de Arnavutluk'ta organize edilen Balkan Şampiyonası'nda 42 kiloda birinciliği elde etti, geçen yıl Ankara'da yapılan Türkiye Açık Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Milli takım antrenörleri Büşra Güler ve Murat Karabulut'un desteğiyle hazırlandığı Estonya'daki 2023 Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan genç sporcu, bu yıl ABD'de yapılan Açık Tekvando Şampiyonası'nda da 42 kiloda birinci olarak madalyalarına yenisini ekledi.
Kariyerine "dünya şampiyonluğu" yazdırmak isteyen Ayşe, 1- 6 Ekim'de Güney Kore'de düzenlenecek Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'na odaklandı.
"İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletmek istiyorum"
Milli takım kampı öncesi kentteki antrenmanlarını ağabeyiyle sürdüren Ayşe Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyinin spora başlamasında ilham kaynağı olduğunu söyledi.
Uzun yıllar verdiği emeğin karşılığını madalyalarla almaya başladığını dile getiren milli tekvandocu, disiplinli çalışması sayesinde uluslararası dereceler kazandığını anlattı.
Ayşe, ABD'deki şampiyonluğun kariyerinde dönüm noktası olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
"ABD'deki organizasyonda gençler kategorisinde mücadele eden tek Türk sporcuydum. Şampiyon olmak gurur vericiydi. Güney Kore'deki şampiyonada kendimi ispatlamayı hedefliyorum. Sadece bununla kalmayıp altın madalya kazanmak, bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletmek istiyorum."
Antrenör Orhan: "Kardeşim çok azimli ve disiplinli"
Antrenör Faruk Orhan da kardeşinin başarılarıyla gurur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Kardeşim çok azimli ve disiplinli bir sporcu; başarısının sırrı da burada. ABD'deki şampiyonada 11 salisede maçı çevirdik. O an tüylerim diken diken oldu. Ne hissettiğimi anlatamam. Bundan sonrası daha da önemli. Sıkı çalışma içerisine gireceğiz. Büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum."
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