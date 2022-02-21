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18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası - Son Dakika

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

21.02.2022 10:52
18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu (MHC) Erkekler Şampiyonası, Ankara'da başladı.

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu (MHC) Erkekler Şampiyonası, Ankara'da başladı. Türkiye, ilk maçında İspanya'ya 41-17 mağlup oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonu Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, 15'er dakikalık

üç periyot şeklinde oynanan maçta ilk periyodu, İspanya 14-5 önde geçti.

Maçın ikinci periyodunu da 27-13 üstün tamamlayan İspanya, son periyotta da etkili oyununu sürdürerek karşılaşmayı 41-17 kazandı.

Türkiye bugün saat 16.00'da ikinci maçında Kuveyt ile karşılaşacak.

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası
18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası
18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası
18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

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Akdeniz, Hentbol, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası - Son Dakika Spor


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