18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu (MHC) Erkekler Şampiyonası, Ankara'da başladı. Türkiye, ilk maçında İspanya'ya 41-17 mağlup oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonu Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, 15'er dakikalık

üç periyot şeklinde oynanan maçta ilk periyodu, İspanya 14-5 önde geçti.

Maçın ikinci periyodunu da 27-13 üstün tamamlayan İspanya, son periyotta da etkili oyununu sürdürerek karşılaşmayı 41-17 kazandı.

Türkiye bugün saat 16.00'da ikinci maçında Kuveyt ile karşılaşacak.