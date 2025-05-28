18. Yarımada Spor Oyunları Çeşme\'de Başladı

İzmir'in Çeşme ilçesi, spor tutkunlarının buluşma noktası olmaya devam ediyor. İzmir Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çeşme Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen 18. Yarımada Spor Oyunları ikinci gün etkinlikleriyle büyük ilgi gördü.

Plaj voleybolu, plaj futbolu ve basketbol 3x3 branşlarında yapılan karşılaşmalar sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. İzleyicilerin büyük ilgi gösterdiği organizasyon, spor dolu anların yanı sıra eğlenceli görüntülerle de dikkat çekti.

Paramotor slalom heyecanı başlıyor

Bu yıl organizasyona farklı bir heyecan da eklendi. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek olan Paramotor Slalom Yarışı, 28-29 Mayıs 2025 tarihlerinde Çeşme Ilıca Plajı'nda yapılacak. Rüzgarla yarışacak sporcuların gösterileri, izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşatacak.

Sporun birleştirici gücünü yansıtan Yarımada Spor Oyunları, bölge gençliğini bir araya getirirken, hem sporculara hem de izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. - İZMİR