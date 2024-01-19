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18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı Romanya'ya 3-0 yenildi - Son Dakika
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18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı Romanya'ya 3-0 yenildi

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2024 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Tur B Grubu ilk maçında Romanya'ya 3-0 yenildi. Romanya, Kuzey Makedonya'da düzenlenen organizasyonda milli takımı 25-19, 29-27, 25-16'lık setlerle mağlup etti. Milliler, gruptaki ikinci maçlarında yarın TSİ 18.00'de Sırbistan ile karşılaşacak.

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı Romanya\'ya 3-0 yenildi
19.01.2024 - 23:19,  Güncelleme: 23:23
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18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2024 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Tur B Grubu ilk maçında Romanya'ya 3-0 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Romanya, 25-19, 29-27, 25-16'lık setlerle milli takımı 3-0 mağlup etti.

Milliler, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 18.00'de Sırbistan ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: 18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı Romanya'ya 3-0 yenildi - Son Dakika
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