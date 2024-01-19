12:27 •
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı•
11:23 • •
10:47 • •
18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2024 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Tur B Grubu ilk maçında Romanya'ya 3-0 yenildi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Romanya, 25-19, 29-27, 25-16'lık setlerle milli takımı 3-0 mağlup etti.
Milliler, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 18.00'de Sırbistan ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › 18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı Romanya'ya 3-0 yenildi - Son Dakika