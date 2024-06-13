18 Yaş Altı Genç Kız Basketbol Milli Takımı, 2024 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başlıyor

Spor

18 Yaş Altı Genç Kız Basketbol Milli Takımı, Portekiz'de 3-11 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenecek 2024 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına 22 Haziran'da başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından yapılan açıklamaya göre milli takım, 22 Haziran'da Kocaeli'de kampa girecek.

Kadroda yer alan oyuncular şu şekilde:

Berfin Ada Şahin (Adana BŞB), İdil Yeniçulha, Aleyna Tokgöz, Tuğçe Gürel (BOTAŞ), Eslem Güler, Elif Bati, Selin Tekin, Ayşenaz Harma (ÇBK Mersin), Dünya Hazeyen (Emlak Konut), Zeynep Naz Töremiş, Kübra Yaylacı, Tuana Ayşegül Vural (Fenerbahçe), Aleyna Akkurt, Yaren Düzcü, Edanur Durmuşoğlu (Galatasaray), Şeyma Esra Yılık, Zeynep Duru Acar (Nesibe Aydın), Asya Lara Barnes (DME Academy/ ABD).