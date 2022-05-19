19 Mayıs'ın 103. yılında 103 metrelik dev bayrak açıldı - Son Dakika
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19 Mayıs'ın 103. yılında 103 metrelik dev bayrak açıldı

19.05.2022 14:19
19 Mayıs'ın 103. yılında 103 metrelik dev bayrak açıldı

Denizli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılı kutlamaları çerçevesinde 103 metrelik bayrakla yapılan yürüyüş büyük ilgi gördü.

Denizli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılı kutlamaları çerçevesinde 103 metrelik bayrakla yapılan yürüyüş büyük ilgi gördü.

Yurttun dört bir yanında coşkuyla kutlanan 19 Mayıs etkinlikleri Denizli'de düzenlen törenle kutlandı. Bu yıl 103. yıldönümü kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, Denizli Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonunda kutlandı. Valilik önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumunu yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'a Milli Sporcular eşlik etti. Valilik önündeki çelenk sunumu sonrası protokol, sporcu grupları, öğrenciler ve halkın katılımıyla Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Meydanına kadar kortej yürüyüşü gerçekleşti. Yürüyüşte 103 metre uzunluğunda hazırlanan Türk Bayrağını tüm sporcular birlikte taşıdı. Kutlamaların devamında günün anlam ve önemine ilişkin Gençlik Merkezi üyesi gençler şiirler okudu. Büyükşehir Belediye Halk Oyunları Grubu gösteriyle ayakta alkışlandı.

İlman'dan 19 Mayıs mesajı

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, 19 Mayıs'ın Türk Milleti ve gençlik için önemine vurgu yaptı. İlman konuşmasında, Büyük Atatürk'ün 19 Mayıs'ta yaktığı kurtuluş meşalesinden bugünlere atılan her adımın, yapılan her yatırımın bu ülkenin gençlerine ve geleceğine atılmış birer imza olduğunu söyledi. Gençlerin vatanını seven, yaşadığı toplumun değerlerine bağlı, çalışkan, üretken, her türlü bağımlılıktan uzak, topluma faydalı bireyler olarak yetişmesinin en büyük görevleri olduğunu ifade eden İlman, Gençlik ve Spor ailesi olarak; spor hizmetleri, gençlik hizmetleri ve yurt hizmetleri ile gençlere hizmet veriyor olmanın onurunu yaşadıklarını belirtti.

103 tane uçan balon gökyüzüne bırakıldı

Sporcu gruplarının gösterilerini sunmasının ardından programın sonunda protokol üyeleri alana davet edilerek sporcularla birlikte 103. Yıla özel hazırlanan uçan balonlar, Onuncu Yıl Marşı eşliğinde gökyüzüne bırakıldı. Gençlik Haftası kutlamalarının 24 Mayıs tarihine kadar şehrin farklı noktalarındaki etkinliklerle devam edeceği kaydedildi. - DENİZLİ

19 Mayıs'ın 103. yılında 103 metrelik dev bayrak açıldı
19 Mayıs'ın 103. yılında 103 metrelik dev bayrak açıldı
19 Mayıs'ın 103. yılında 103 metrelik dev bayrak açıldı
19 Mayıs'ın 103. yılında 103 metrelik dev bayrak açıldı
19 Mayıs'ın 103. yılında 103 metrelik dev bayrak açıldı
19 Mayıs'ın 103. yılında 103 metrelik dev bayrak açıldı

YORUMLAR
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DENİZLİ'DE 103 BALON HAVAYA BIRAKILDI DENİZLİ'DE 103 BALON HAVAYA BIRAKILDI 19 Mayıs, 103. yılında Denizli'de coşkuyla kutlanacak 19 Mayıs, 103. yılında Denizli'de coşkuyla kutlanacak
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Denizli, gençlik, Mayıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 19 Mayıs'ın 103. yılında 103 metrelik dev bayrak açıldı - Son Dakika


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