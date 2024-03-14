19 Yaş Altı Erkek Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası Elit Tur Maçlarına Hazırlanıyor

Jr. NBA BİDEV Ligi Sezon Finali İstanbul'da Gerçekleştirilecek

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) ile NBA iş birliğiyle düzenlenen Jr. NBA BİDEV Ligi'nin sezon finali, 17 Mart Pazar günü İstanbul'da yapılacak. Eski basketbolcu Muggsy Bogues'un da katılacağı final maçında, NBA finallerinin kupa olan 'Larry O'Brien Trophy' de sergilenecek. Şampiyon takımlar, kupa ve şampiyonluk yüzüğü ile ödüllendirilecek ve ödülleri Muggsy Bogues tarafından verilecek.