19 Yaş Altı Erkek Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası Elit Tur Maçlarına Hazırlanıyor

19 Yaş Altı Erkek Milli Futbol Takımı, 20-26 Mart tarihlerinde Hırvatistan'da oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarının hazırlıklarına İstanbul'da başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre futbolcular, antrenmanlarını TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiriyor. Hazırlıklarını 17 Mart'a kadar İstanbul'da sürdürecek milliler, ardından karşılaşmaların oynanacağı Hırvatistan'a gidecek.
Ay-yıldızlılar, organizasyonda sırasıyla Romanya, Hırvatistan ve Almanya ile karşılaşacak.
Teknik direktörlüğünü Soykan Başar'ın yaptığı milli takım, grubunu birinci bitirmesi halinde 15-28 Temmuz tarihlerinde Kuzey İrlanda'nın ev sahipliğinde oynanacak UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.
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Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) ile NBA iş birliğiyle düzenlenen Jr. NBA BİDEV Ligi'nin sezon finali, 17 Mart Pazar günü İstanbul'da yapılacak. Eski basketbolcu Muggsy Bogues'un da katılacağı final maçında, NBA finallerinin kupa olan 'Larry O'Brien Trophy' de sergilenecek. Şampiyon takımlar, kupa ve şampiyonluk yüzüğü ile ödüllendirilecek ve ödülleri Muggsy Bogues tarafından verilecek.
Son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Kastamonuspor, hafta sonu 68 Aksaray Belediyespor maçına hazırlanıyor. Liderlik mücadelesi veren takım, rakiplerinin puan kaybetmesini hedefliyor.
Bodrum Belediyesi ve Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen Süperpar Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı. Yarışlar, 4 gün boyunca devam edecek.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı sırasında rahatsızlanan ve hastanede vefat eden 62 yaşındaki Selçuk Tuncer, Alanya'da toprağa verildi. Tuncer'in cenazesi Gürses Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bektaş Aile Mezarlığı'na defnedildi.
Odunpazarı Belediyesi, Belediye Başkanı Kazım Kurt'un talimatı ile Eskişehirspor tesisleri içerisinde bulunan futbol sahası ve yeşil alanların çimlerini biçerek bakım çalışması gerçekleştirdi.
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