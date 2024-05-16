19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı Moldova maçı kadrosu açıklandı - Son Dakika
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19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı Moldova maçı kadrosu açıklandı

19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı Moldova maçı kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı'nın Moldova ile oynayacağı özel maçların kadrosu belirlendi. Milli takım, 23-26 Mayıs tarihleri arasında Moldova'ya gidecek ve 3 maç yapacak. Teknik direktör Murat Kaya yönetimindeki milli takımın kadrosunda kaleci, savunma, kanat ve forvet pozisyonlarında yer alan oyuncular bulunuyor.

16.05.2024 11:39
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19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı'nın 23-26 Mayıs'ta Moldova ile deplasmanda oynayacağı özel maçların kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar özel turnuvada Moldova ile 3 kez karşılaşacak. Milliler, 18-21 Mayıs'ta Adana'da hazırlıkları yaptıktan sonra Moldova'ya gidecek.

Teknik direktör Murat Kaya yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Ferhan Çiçek (Beyoğlu Yeni Çarşı), Baki Enes Başbuğ Erküt (Gençlerbirliği)

Savunma: Recep İnanç (Bursaspor), Emin Arda Doğan, Taha Necati Atay (Gençlerbirliği), Ömer Arda Kara (Erzurumspor FK)

Kanat: Ahmet Yılmaz (Adana Demirspor), Efecan Özdemir (Afjet Afyonspor), Mustafa Ege Bilim (Kocaelispor), Eren Bayar (Patroeisden), Bekir Efe Karaşahin (Fa La Baracca)

Forvet: Alpercan Nar (Adana Demirspor), Burhan Tuzun (Adanaspor), İsa Halidi (Galatasaray)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı Moldova maçı kadrosu açıklandı - Son Dakika

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