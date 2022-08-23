19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedefliyor - Son Dakika
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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedefliyor

23.08.2022 11:58
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedefliyor

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası eleme turunu geçip finallere katılmayı hedefliyor.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası eleme turunu geçip finallere katılmayı hedefliyor.

Ay-yıldızlı gençler, Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Ali Nadir Başkan yönetimindeki kamp programını tamamladı.

Ali Nadir Başkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turu maçlarına hazırlandıklarını söyledi.

Kentin kamp yapmak için ideal bir yer olduğunu belirten Başkan, "Erzurum'da kamp yapmak çok güzel. Sıcaklık, irtifa ve saha olarak ideal bir yer. Erzurum'a geldiğimiz için çok memnunuz." dedi.

Başkan, Bulgaristan'ın Varna kentinden düzenlenecek elemelere çıkacaklarını hatırlatarak, Türkiye'nin her organizasyonda iddialı bir ülke olduğunu aktardı.

Eleme müsabakalarını geçerek şampiyonaya katılmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan, "İlk maçımızı Lüksemburg ile sonrasında kardeş ülke Azerbaycan, daha sonra ev sahibi Bulgaristan ile oynayacağız." diye konuştu.

"Şu anda form tutma aşamasındalar"

Başkan, söz konusu elemelerden başarılı olmaları halinde 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacakların belirterek, şunları kaydetti:

" Malta'da şampiyona var ona hazırlanıyoruz. Amacımız Türkiye olarak her zaman yukarıdır. Federasyonumuzun bize sağladığı imkanlarla antrenmanlarımızı yapıyoruz. Planlamalarımızı yaptık ve oyuncu taramamızı bitirdik. Oraya gidecek kadro için en son Erzurum'da toplandık. Ligler yeni başladı ve oyuncuları şu anda form tutma aşamasındalar. Hemen hemen hepsi yeni kamptan çıktı ve maç oynadı. Bu yüzden durumları gayet iyi. Biz de onlara oyunun gücü anlamında bir şeyler katmaya çalışıyoruz."

Başkan, oyuncuların fiziksel kuvvetinin yerinde olduğunu anlatarak, "Kendi kulüplerinde güçlerini edindiklerini görüyoruz. Amacımız inşallah Bulgaristan'da gruptan çıkıp bir dahaki elemeye katılıp ondan sonra da Malta'daki şampiyonaya gitmek." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Erzurum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedefliyor - Son Dakika

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