19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 18-27 Ekim tarihlerinde Antalya 'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu belli oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı - Son Dakika

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