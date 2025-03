1905 GSYİAD'dan İftar Daveti

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (1905 GSYİAD) geleneksel iftar yemeği gerçekleştirildi.

Zincirlikuyu'daki Hotel Raffles İstanbul'da 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, dernek yöneticilerinin ev sahipliğinde düzenlenen iftar organizasyonuna Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski başkanlardan Adnan Polat, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri, Sportif AŞ yöneticileri, teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak ve davetliler katıldı.

1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar iftarda yaptığı konuşmada, "İftarımız her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik ruhumuzu yansıtmaktadır. Böyle organizasyonlar, Galatasaray camiasını kenetleyen çok önemli fırsatlardır. Ramazan ayının ruhuyla bir araya gelmek, ortak değerlerimizi paylaşmak bizleri daha da güçlü kılmaktadır. Bu sofrada paylaştığımız enerjinin tüm camiamıza yayılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sancaktar, sarı-kırmızılı kulübün destekçisi olmaya devam edeceklerini belirterek, "GSYİAD, kulübümüzün ihtiyaç duyduğu her anda destek sağlayan, kaynak oluşturan ve stratejik katkılar sunan etkin bir kurumdur. Kulübümüzü her şartta desteklemek derneğimizin kuruluş amacıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kulübümüzün yanında olacağız. Hepimizin kenetlenmesine öncülük etmek, camiamızın bir arada tutan değerleri yaşatmak ve kulübümüzün çıkarlarını her şeyin üstünde tutmak en büyük önceliğimizdir. Tek odağımız her zaman Galatasaray'ın menfaatleridir." diye konuştu.

Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını hatırlatan Murat Sancaktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Camia olarak bir arada olmamızın büyük önemi var. Kulübümüz bu yıl hiç olmadığı kadar saldırı ve haksızlıklara maruz kalmaktadır. Ancak biz Galatasaray'ız. Bugüne kadar önümüzde hangi engel, zorluk çıkarsa çıksın tek yürek olarak üstesinden geldik. Bu salonda aynı inancı, kararlılığı ve mücadele ruhunu görüyorum. Kenetlenmiş bir camia var. Oynanan oyunlar, kurulan kumpaslar, oluşturulmaya çalışılan algılar asla Galatasaray'ın ışığını söndüremeyecektir. 1481 yılında Galatasaray Lisesi'nin kuruluşuyla başlayan, 1905 yılında kulübümüzün kurulmasıyla yükselen başarı hikayemiz, biz takımımızın arkasında durdukça, birlik ve beraberliğimizi korudukça, kenetlendikçe ilelebet var olacaktır. Bugün inancımızı ve sevdamızı yineliyoruz. Önümüzde çok kritik 810 dakika var. Her şampiyonluktaki gibi bu yıl da tek yürek olup, yönetim, futbolcu, taraftar ele ele vererek zafere ulaşacağız. Ne zaman bu yola birlikte çıktıysak, ne zaman inancımızı tek bir noktaya odakladıysak sonu hep şampiyonluk oldu. Unutmayalım mayıslar bizimdir. Bu yıl da Okan hocamızın liderliğinde takımımızı şampiyonluğa taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Son düzlükteyiz. Kalitemiz, tecrübemiz ve bilgi birikimimizle kimseye geçilmeye niyetimiz yok. Suyun karşı tarafı dördüncü yıldızı takmadan önce biz beşinci yıldızı gururla göğsümüze takacağız."