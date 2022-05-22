1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu tamamlandı - Son Dakika
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1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu tamamlandı

22.05.2022 21:33
1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu tamamlandı

1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu, yurt içi ve yurt dışından gelen 550 sporcunun katılımıyla sona erdi.

1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu, yurt içi ve yurt dışından gelen 550 sporcunun katılımıyla sona erdi.

Türkiye Triatlon Federasyonunca Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla düzenlenen turnuvanın ikinci gün etabı, elit, yaş grubu ve paratriatlon kategorilerinde gerçekleştirildi.

"TCG Karabiga" gemisinden Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit'in verdiği start ile uzun mesafe triatlon yarışına başlayan sporcular sırasıyla 2 bin 100 metre yüzüp, bisikletle 112 kilometre katedip ardından da 23 kilometre koştu.

Triatletler oldukça zorlu geçen etkinlikte güçlerini Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki özel parkurda sergiledi.

Uzun mesafe yaş grubu kadınlarda birinciliği Özge Uzun, ikinciliği Tuğçe Karakaya, üçüncülüğü de İpek Öztosun elde etti.

Elit erkeklerde Zülküf Karabulut birinci olurken, uzun mesafe yaş grubu erkeklerde ise Tahsin Özgür birinci, Bahadır Tama ikinci, Murat Güney üçüncü oldu.

Triatlon kadınlar takımlarda Kadınlar İsterse birinci, Triagirls ikinci oldu.

Erkekler takımlarda da BBK birinci, Denizli Gençlik Gücü ikinci, Battal Boys üçüncü sırayı aldı.

Dereceye girenlere ödülleri Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ve Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan tarafından verildi.

Federasyon Başkanı Yalçınkaya törenin ardından Vali Aktaş'a teşekkür plaketi takdim etti.

1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu tamamlandı
1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu tamamlandı
1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu tamamlandı
1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu tamamlandı
1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu tamamlandı

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1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu'nda birinci gün etabı tamamlandı 1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu'nda birinci gün etabı tamamlandı Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu sonuçlandı Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu sonuçlandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu tamamlandı - Son Dakika


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