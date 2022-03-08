2 altın madalya ile dünya şampiyonu oldu - Son Dakika
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2 altın madalya ile dünya şampiyonu oldu

08.03.2022 00:58
2 altın madalya ile dünya şampiyonu oldu

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü mezunu Aslı Delibal, ülkemizde düzenlenen Ashihara Karate Dünya Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü mezunu Aslı Delibal, ülkemizde düzenlenen Ashihara Karate Dünya Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Türkiye'de İlk defa yapılan Ashihara Karate Dünya Şampiyonası, Antalya'da birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Şampiyonada milli takım adına kata ve kumite olarak iki farklı kategoride yarışan Aslı Delibal, iki altın madalya ile dünya şampiyonu olarak büyük bir başarının sahibi oldu.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Zorlu mücadeleler sonucunda rakiplerini geride bırakarak başarıya koşan mezun öğrencimiz Aslı Delibal'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 2 altın madalya ile dünya şampiyonu oldu - Son Dakika


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