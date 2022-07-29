Turkcell Süper Kupa maçının ortak basın toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Turkcell Süper Kupa maçının ortak basın toplantısı yapıldı

29.07.2022 20:09

2021-2022 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Demir Grup Sivasspor arasında yarın yapılacak 2022 Turkcell Süper Kupa maçının ortak basın toplantısı gerçekleştirildi.

2021-2022 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Demir Grup Sivasspor arasında yarın yapılacak 2022 Turkcell Süper Kupa maçının ortak basın toplantısı gerçekleştirildi.

Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen toplantıya, iki takımın teknik direktörleri ile kaptanları katıldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu sezon yeni bir hikaye yazmak istediklerini belirterek, "Kupanın olduğu her yerde heyecan ve enerji vardır. Geçen sezon 2 kupadan ligi biz, Türkiye Kupası'nı da Sivasspor aldı. Yeni bir hikaye yazabilmek ve yüksek enerjiyle sezona başlayabilmek için Trabzonspor adına çok değerli bir müsabaka. Ciddi bir şekilde hazırlandık. Umarım bunun karşılığını yarın alırız." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, yeni sezon öncesi Danimarkalı taç antrenörü Thomas Grönnemark ile çalışmaya başlamalarına ilişkin bir soruya, "2010'dan itibaren taçın savunmada ve hücumda çok önemli olduğunu röportajlarda da söyledim. Araştırmalarımı yaptım. Danimarkalı Thomas hoca ile çalışıyoruz. Zaman zaman Liverpool'a da gidiyor. Analizde ve pratikte uygulamalarını yaptık. Duran toplarla alakalı da birimi ayıracağız. Çok faydalı geçti. Uygulamalara başladık. Umarım yarın bunun sonucunu alırız." cevabını verdi.

Rıza Çalımbay: "Tek hedefimiz kazanmak"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Turkcell Süper Kupa'yı kazanmak için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini belirtti.

Sezona yoğun hazırlandıklarını ifade eden Çalımbay, "Kupaları oynamak önemli bir şey. Kazanmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Güzel bir şekilde lige başlamak istiyorsak iyi bir şekilde oynamamız gerekiyor. Maça çok fazla taraftarın geleceğine inanıyorum. Tek hedefimiz kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sezonda Avrupa kupalarında da mücadele edeceklerini ve bu nedenle alternatifli bir kadro kurmaları gerektiğini aktaran Çalımbay, "Transfer açısından sıkıntımız var. Mutlaka transfer yapmamız gerekiyor. Hem Avrupa hem de ligde oynuyoruz. İyi bir kadro kuramazsak sıkıntılar yaşarız. Bir an önce eksiklerimizi gidermek zorundayız." şeklinde görüş belirtti.

Kaptanların görüşleri

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Süper Kupa'yı kazanarak yeni sezona iyi başlamak istediklerini söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2 kupa kazandıklarını hatırlatan milli kaleci, "Heyecanlıyız. Hazırlık dönemini çok iyi geçirdik. Aramıza yeni arkadaşlar katıldı. Uyum süreçlerini hızlandırmaya çalıştık. Önümüzde yeni hedefler var. Süper Kupa'yı da kazanmak istiyoruz. İnşallah da öyle olur." diye konuştu.

Güçlü bir takımla karşılaşacaklarını belirten Demir Grup Sivasspor'un kaptanı Hakan Arslan ise yarın istediklerini sahaya yansıtarak kupayı kazanmayı hedeflediklerini kaydetti.

Geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Türkiye Kupası'nı da kazandıklarını anımsatan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, şu görüşleri paylaştı:

"Başlangıcı kupayla yapmak istiyoruz. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umarım yine bir ilke imza atarız. Üç yıldır üst üste Avrupa kupalarında ülkemizi temsil ediyoruz. Ligde de iyi bir gidişatımız oldu. Bunu Türkiye Kupası'yla taçlandırdık. Başarıda en önemli etkenlerden biri Rıza Çalımbay. Üzerine koyarak devam ettik. Yönetim de bize sağlıklı koşullar sağlıyor. Kulübe sahip çıkan yerli oyuncular var. Karakterli oyunculara da sahibiz. Bunlar da başarıda önemli etkenler."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Turkcell Süper Kupa maçının ortak basın toplantısı yapıldı - Son Dakika

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