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2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. Ayak yarışları Karabük'te yapılacak - Son Dakika

2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. Ayak yarışları Karabük'te yapılacak

25.09.2021 15:32
2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. Ayak yarışları Karabük'te yapılacak, System.String[]

Karabük-Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARDOFF) Kulübü'nün katkıları ile 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayak yarışları Karabük'te yapılacak.

Karabük- Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARDOFF) Kulübü'nün katkıları ile 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayak yarışları Karabük'te yapılacak.

Karabük'te 2- 3 Ekim tarihlerinde yapılacak ve 2 gün sürecek olan 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. yarışları Karabük Üniversitesi arkasında yer alan alanda gerçekleşecek. Yarışların ilk etabı 2 Ekim Cumartesi günü başlayacak. 3 Ekim Pazar günü sona erecek yarışlara Türkiye'nin dört bir yanından Off-Road tutkunları katılacak.

Dünyayı saran Korona virüs etkisinden dolayı geçtiğimiz yıl yapılmayan yarışların bu yıl yeniden başladığını söyleyen KARDOFF Kulübü Başkanı Ahmet Demir, 35 aracın katılacağı ve adrenalin dolu yarışmada görseli ön plana çıkartan görüntüler olacağını söyledi.

Başkan Demir, 2021 Demir Berberoğlu Sezonu PETLAS Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayak yarışlarına ev sahipliği yapacaklarını da aktararak, " Organizasyonda yaklaşık 250 kişi görev alacak. İnşallah kazasız belasız bir şekilde yarışları tamamlamayı hedefliyoruz. Ankara ve Denizli'de ilk 2 ayak yarışları tamamlandı. Şampiyonada Türkiye'nin tek ikili kalkışın yapılacağı Karabük etabında aynı zamanda 2018 ve 2019 yılının en iyi organizasyon ödülünü alan kulüp olduğumuz için yarışmacıların aldığı yarış puanları 1.2 kat sayı ile çarpılarak derecelendirilecektir. Bu vesile ile kıyasıya bir mücadele olacağı kesindir. Adrenalin dolu yarışmada görseli ön plana çıkartan görüntüler olacaktır" dedi.

"Yarışın toplam mesafesi 64 kilometredir"

Yarışma ile ilgili bilgi de veren Demir, şu ifadelere yer verdi:

"Yarışmada 2 Ekim Cumartesi günü saat 09.40'da mukavemet yani orman etabı start alacak. 4 etap koşulacaktır ve bu etapların her biri 11.6 km'dir. 3 Ekim Pazar günü ise 11.30'da adrenalin dolu 3 seyirci etabı koşulacaktır. Bu etapların her biri 6 km'den oluşuyor. Bu etaplarda araçlar doğal ve yapay bol iniş çıkışlı engellerden geçerek yarışı bitirmeye çalışacaklardır. Yarışın toplam mesafesi ise 64,4 km'dir. PETLAS Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. Ayak Yarış organizasyonunu desteklerinden dolayı başta Karabük Valiliği olmak üzere Gençlik Spor İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Karabük Belediyesi, Safranbolu Belediyesi, Karabük Orman İşletmesi, Safranbolu Orman İşletmesi ,İl Sağlık Müdürlüğü,İl Afad ve Acil Durum Müdürlüğü, Kızılay ve Özel Medikar hastanesine, sponsorlarımıza ve otomobil spor severlerimize teşekkür ederiz. Türkiye'nin çeşitli illerinden katılım sağlayacak kulüplere ve yarışmacılara başarılar dileriz. Yarışma ile ilgili teknik ve idari detaylara www.kardoff.com ve www.kardoffyaris.com 'dan ulaşabilirsiniz. Tüm Off-Road severleri aramızda görmekten onur ve mutluluk duyarız." - KARABÜK

2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. Ayak yarışları Karabük'te yapılacak
2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. Ayak yarışları Karabük'te yapılacak

Safranbolu, Türkiye, Karabük, Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. Ayak yarışları Karabük'te yapılacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. Ayak yarışları Karabük'te yapılacak - Son Dakika
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