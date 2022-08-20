Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi

20.08.2022 09:02
Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi

2022-2023 futbol sezonu Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi.

2022-2023 futbol sezonu Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi.

Kayseri Süper Amatör Küme lig fikstürü çekildi. Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, ASKF Üyesi Murat Akgöz, Tertip Komitesi üyeleri, Merih Candan ve fikstüre giren takımların başkanları, antrenörleri ve yöneticileri katıldı.

Süper Amatör Küme 2022-2023 sezonunun 2 grupta 22 takımla oynanmasına karar verildi. Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında A Grubunda Develi Emar, Başakpınar Belediyespor, Atletikspor, Kayseri Gençlerbirliği, Yahyalıspor, Kayseri Yolspor, Kayserigücü, Kocasinan Şimşekspor, Yemlihaspor, Amaratspor ve Makfitsporyer alırken B Grubunda ise Erciyes Esen Makina, Kayseri Şekerspor, Özvatan Gençlikspor, Erciyes Reşadiye Gençlikspor, Argıncıkspor, Gazi Osman Paşaspor, Kayseri Simya Koleji, Sungur FK, Gültepespor, Esentepespor ve Kocasinan Ülküspor yer aldı.

Yeni sezonda, gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar Play-Off oynayacak. 22 takım içerisinden de 7 takım Süper Amatör kümeye veda edecek.

Süper Amatör Küme Fikstür çekimi sonrasında ilk hafta maçları ise şu şekilde oluştu:

A GRUBU

Başakpınar Belediyespor-Develi Emar

Kayseri Atletikspor-Trend Gayrimenkulspor

Kayseri Gençlerbirliği-Amaratspor

Yahyalıspor-Kocasinan Yemlihaspor

Kayseri Yolspor-Kocasinan Şimşekspor

Kayserigücü BAY

B GRUBU

Erciyes Esen Makina-Sungur FK

Esentepespor-Agrıncıkspor

Kocasinan Ülküspor-Gazi Osman Paşaspor

Gültepespor-Simya Kolejispor

Kayseri Şekerspor-Özvatan Bel.spor

Reşadiyespor BAY - KAYSERİ

YORUMLAR
500
İki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı İki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı Kayseri'de yaralı bulunan gece balıkçılı tedaviye alındı Kayseri'de yaralı bulunan gece balıkçılı tedaviye alındı
Kaynak: İHA

Kocasinan, Erciyes, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:36 Hande Yener, YouTube'da dinlenme sayısı çok görünen ancak konser veremeyen meslektaşlarıyla dalga geçti
08:18 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı: Böyle lider görülmedi, bizleri öyle çalıştırıyor ki
07:23 Kokusunu alan ayı aracın camlarını kırarak içindeki erzağı yedi
06:08 Tur otobüsü yolcu otobüsüne vurdu: Çok sayıda yaralı var
02:46 Meral Akşener'den vatandaşa tepki: Şuculuk, buculuk üzerinden oy vermeye kalkışırsanız kazık yiyorsunuz
01:36 Faizi düşürmeye devam eden Merkez Bankası'ndan yeni adım! Bankalar katsayıya bağlı olacak
00:56 Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacının anısı, Kenan İmirzalıoğlu'nu bile güldürdü!
00:33 Millet ve Cumhur'dan sonra üçüncü ittifak da kuruldu! İlk toplantı Ankara'da yapacak
00:18 İngiltere'de yaşayan sanatçı Suna Yıldızoğlu sağlık sistemine tepki gösterdi: Resmen çökmüş
00:18 Galibiyet sonrası açıklama yapan Okan Buruk'tan transfer müjdesi: En az 3 futbolcu alacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 09:02:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement