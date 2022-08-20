Süper Amatör Küme 2022-2023 sezonunun 2 grupta 22 takımla oynanmasına karar verildi. Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında A Grubunda Develi Emar, Başakpınar Belediyespor, Atletikspor, Kayseri Gençlerbirliği , Yahyalıspor, Kayseri Yolspor, Kayserigücü, Kocasinan Şimşekspor, Yemlihaspor, Amaratspor ve Makfitsporyer alırken B Grubunda ise Erciyes Esen Makina, Kayseri Şekerspor , Özvatan Gençlikspor, Erciyes Reşadiye Gençlikspor, Argıncıkspor, Gazi Osman Paşaspor, Kayseri Simya Koleji, Sungur FK, Gültepespor, Esentepespor ve Kocasinan Ülküspor yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi - Son Dakika

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