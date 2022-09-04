2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

04.09.2022 00:08
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A, B, C ve D gruplarındaki ikinci maçlar oynandı.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A, B, C ve D gruplarındaki ikinci maçlar oynandı.

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te aynı isimli salonda oynanan A Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'ı 72-68 mağlup eden ay-yıldızlı takım, ikinci müsabakasında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, rakibini 101-87 yenerek grupta 2'de 2 yaptı.

Milli takım, Bulgaristan ve Karadağ'ın yanı sıra Gürcistan, İspanya ve Belçika'nın da yer aldığı grupta elde ettiği bu galibiyetle son 16 turuna çıkma adına önemli bir adım attı.

Şampiyonada bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Karadağ-Belçika: 76-70

Finlandiya- Polonya: 89-59

Büyük Britanya- Hırvatistan: 65-86

Almanya-Bosna Hersek: 92-82

Bulgaristan- Türkiye: 87-101

Estonya- Ukrayna: 73-74

Çekya- Sırbistan: 68-81

Litvanya- Fransa: 73-77

Gürcistan-İspanya: 64-90

Macaristan- Slovenya: 88-103

Yunanistan- İtalya: 84-81

Hollanda- İsrail: 67-74

3. maçlar

A ve B gruplarında 3. maçlar yarın oynanacak.

Karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

14.30 Bulgaristan-Karadağ

15.30 Litvanya-Almanya

17.15 İspanya-Belçika

18.45 Slovenya-Bosna Hersek

20.00 Türkiye-Gürcistan

21.30 Fransa-Macaristan

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Bulgaristan'ı farklı geçen 12 Dev Adam, EuroBasket'te 2'de 2 yaptı Bulgaristan'ı farklı geçen 12 Dev Adam, EuroBasket'te 2'de 2 yaptı 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası
Kaynak: AA

Bulgaristan, basketbol, Karadağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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