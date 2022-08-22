Büyükşehir okçusu Hazal Avrupa şampiyonu - Son Dakika
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Büyükşehir okçusu Hazal Avrupa şampiyonu

22.08.2022 11:53
Büyükşehir okçusu Hazal Avrupa şampiyonu

2022 Avrupa Gençler Avrupa Şampiyonası 16-20 Ağustos 2022 tarihleri arasında İngiltere'nin Lilleshall kentinde gerçekleştirildi.

2022 Avrupa Gençler Avrupa Şampiyonası 16-20 Ağustos 2022 tarihleri arasında İngiltere'nin Lilleshall kentinde gerçekleştirildi.

Lilleshall kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Hazal Burun, Makaralı Yay Genç Bayanlar Kategorisinde 32 sporcu arasından Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Ayrıca Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda U21 Kadınlar kategorisinde Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları Hazal Burun ve Songül Lök ile İpek Tomruk Türkiye'yi temsil etti.

Hazal Burun, Songül Lök ve İpek Tomruk'tan oluşan Makaralı Yay U21 Kadın Takımı Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. - MUĞLA

YORUMLAR
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Muğla BŞB'li okçu Avrupa'da yine zirvede Muğla BŞB'li okçu Avrupa'da yine zirvede
Kaynak: İHA

England, Muğla, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyükşehir okçusu Hazal Avrupa şampiyonu - Son Dakika

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