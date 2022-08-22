Ayrıca Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda U21 Kadınlar kategorisinde Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları Hazal Burun ve Songül Lök ile İpek Tomruk Türkiye 'yi temsil etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Büyükşehir okçusu Hazal Avrupa şampiyonu - Son Dakika

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