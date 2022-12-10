2022 Dünya Kupası'nda üçüncü yarı finalist de belli oldu. Kanada, Belçika ve Hırvatistan'ın olduğu gruptan lider çıkan Fas'ın rüyası yarı finale kadar uzandı.
Fas, son 16 turunda İspanya'yı eleyerek Dünya Kupası'na damga vurmuştu. Fas, Portekiz'e karşı da sert futbolundan taviz vermedi. Portekiz hücumcularına geçit vermeyen Fas, ortaya koyduğu futbol herkesi mest etti.
Portekiz'i eleyerek tarih yazan Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi oldu. Fas'ın final için son bir adımı kaldı.
Fas, 2022 Dünya Kupası'nda dev takımlardan hiç gol yemedi. Portekiz, İspanya, Belçika ve Hırvatistan, Fas'a karşı gol atamadı.
Portekiz ile 196. maçına çıkan Ronaldo, Kuveytli Bader Al-Mutawa'ya ait olan 'milli takımda en çok forma giyen erkek oyuncu' rekorunu egale etti. 37 yaşındaki yıldız futbolcu ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Ama Portekiz'in elenmesini önleyemedi.
Son Dakika › Spor › Dünya Kupası'nda Fas rüyası sürüyor! Ronaldo'lu Portekiz'i mağlup edip yarı finale yükseldiler - Son Dakika