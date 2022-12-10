Dünya Kupası'nda Fas rüyası sürüyor! Ronaldo'lu Portekiz'i mağlup edip yarı finale yükseldiler

2022 Dünya Kupası'nda üçüncü yarı finalist de belli oldu. Kanada, Belçika ve Hırvatistan'ın olduğu gruptan lider çıkan Fas'ın rüyası yarı finale kadar uzandı.

İSPANYA'YI ELEDİLER

Fas, son 16 turunda İspanya'yı eleyerek Dünya Kupası'na damga vurmuştu. Fas, Portekiz'e karşı da sert futbolundan taviz vermedi. Portekiz hücumcularına geçit vermeyen Fas, ortaya koyduğu futbol herkesi mest etti.

TARİH YAZDILAR

Portekiz'i eleyerek tarih yazan Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi oldu. Fas'ın final için son bir adımı kaldı.

GOL YEMİYORLAR

Fas, 2022 Dünya Kupası'nda dev takımlardan hiç gol yemedi. Portekiz, İspanya, Belçika ve Hırvatistan, Fas'a karşı gol atamadı.

RONALDO REKOR KIRDI

Portekiz ile 196. maçına çıkan Ronaldo, Kuveytli Bader Al-Mutawa'ya ait olan 'milli takımda en çok forma giyen erkek oyuncu' rekorunu egale etti. 37 yaşındaki yıldız futbolcu ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Ama Portekiz'in elenmesini önleyemedi.