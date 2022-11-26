Tunus'u tek golle geçen Avustralya, Dünya Kupası'nda siftah yaptı

Tunus ile Avustralya, 2022 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Avustralya 1-0 kazandı.

DUKE GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmada Tunus oldukça etkili bir oyun ortaya koyarken, son toplarda başarıyı sağlayamadı ve skoru lehine çeviremedi. Tunus'a göre daha az topla oynayan ve aksiyon yaratan Avustralya ise 23. dakikada Duke'un attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı.

AVUSTRALYA'DAN İLK ZAFER

Bu sonuçla Avustralya, 2022 Dünya Kupası D Grubu'nda 3 puana ulaştı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Tunus ise 1 puanda kalarak maç fazlasıyla 3. sırada kaldı.