Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın E Grubu ikinci karşılaşmasında Japonya ile Kosta Rika kozlarını paylaştı. Maçı 1-0'lık skorla Kosta Rika kazandı.
Kosta Rika'nın golünü 81. dakikada Keysher Fuller attı. Fuller'in golü, Kosta Rika'nın Dünya Kupası'ndaki ilk isabetli şutu oldu.
Kosta Rika, ilk maçta İspanya'ya 7-0 kaybetmişti. Japonya da Almanya'yı 2-1'lik skorla devirerek sürpriz yapmıştı.
Son Dakika › Spor › Tek isabetli şutla gelen zafer! İlk maçta 7 gol yiyen Kosta Rika, Japonya'yı tek golle devirdi - Son Dakika