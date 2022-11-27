Tek isabetli şutla gelen zafer! İlk maçta 7 gol yiyen Kosta Rika, Japonya'yı tek golle devirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Tek isabetli şutla gelen zafer! İlk maçta 7 gol yiyen Kosta Rika, Japonya'yı tek golle devirdi

27.11.2022 16:31

İlk maçında İspanya'ya 7-0 kaybeden Kosta Rika, 2022 Dünya Kupası E grubu ikinci maçında Japonya'yı 1-0'lık skorla geçti. Kosta Rika'nın Dünya Kupası'ndaki ilk isabetli şutu gol oldu ve galibiyeti getirdi.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın E Grubu ikinci karşılaşmasında Japonya ile Kosta Rika kozlarını paylaştı. Maçı 1-0'lık skorla Kosta Rika kazandı.

TEK KURŞUN

Kosta Rika'nın golünü 81. dakikada Keysher Fuller attı. Fuller'in golü, Kosta Rika'nın Dünya Kupası'ndaki ilk isabetli şutu oldu.

Tek isabetli şutla gelen zafer! İlk maçta 7 gol yiyen Kosta Rika'dan sürpriz galibiyet

7 GOL YEMİŞLERDİ

Kosta Rika, ilk maçta İspanya'ya 7-0 kaybetmişti. Japonya da Almanya'yı 2-1'lik skorla devirerek sürpriz yapmıştı.

YORUMLAR
500
SPOR Japonlar dünyaya örnek olmaya devam ediyor SPOR Japonlar dünyaya örnek olmaya devam ediyor 2022 FIFA Dünya Kupası: Japonya - Kosta Rika 2022 FIFA Dünya Kupası: Japonya - Kosta Rika

FIFA 2022, Japonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tek isabetli şutla gelen zafer! İlk maçta 7 gol yiyen Kosta Rika, Japonya'yı tek golle devirdi - Son Dakika


Son Dakika
16:30 Tek isabetli şutla gelen zafer! İlk maçta 7 gol yiyen Kosta Rika, Japonya'yı tek golle devirdi
16:05 Türkiye'ye neden geldiklerini anlatan Rus kadın sosyal medyayı salladı
15:57 Fenerbahçe'nin sözleşme imzaladığı futbolcunun PKK propagandası içeren paylaşımları ortalığı karıştırdı
15:00 Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünden sahte doktorla ilgili açıklama: Hiçbir surette hastanenin çalışanı olmamıştır
14:18 Berdan Mardini tayt giyip spor yaptığı görüntüler hakkında ilk kez konuştu
14:18 Miami sahillerini kasıp kavuran Melis Sezen kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
14:12 Sahte doktorun ifadesinden akılalmaz detaylar! Hastaneye nasıl sızdığı ortaya çıktı
14:03 Bolu'da korkunç olay! Tartıştığı kız arkadaşını silahla öldürüp kendini vurdu
13:44 Vicdansız anne 5 yaşındaki çocuğuna günlerce işkence ederek aç bıraktı
13:25 1 liralık bozuk paranın 3 lira karşılığında üretildiği iddialarına yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2022 16:58:26. #1.13#
SON DAKİKA: Tek isabetli şutla gelen zafer! İlk maçta 7 gol yiyen Kosta Rika, Japonya'yı tek golle devirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement