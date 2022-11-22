Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. D Grubu'ndaki ilk maçta Danimarka ve Tunus karşı karşıya geldi.
Danimarka ile Tunus golsüz berabere kaldı. Danimarka, bu karşılaşmada çok net fırsatlardan yararlanamadı. Tunus da gösterdiği başarılı takım savunmasıyla dikkat çekti.
Trabzonspor'un Danimarkalı eski golcüsü Cornelius, kaçırdığı pozisyonlarla ülkesinin taraftarlarına saç baş yoldurdu. Boş kaleye gol kaçıran performansı sosyal medyaya damga vurdu.
Son Dakika › Spor › Dünya Kupası'nın gizli favorisi Danimarka, Tunus engelini aşamadı! Cornelius kaçırdığı gollerle saç baş yoldurdu - Son Dakika