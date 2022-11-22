Dünya Kupası'nın gizli favorisi Danimarka, Tunus engelini aşamadı! Cornelius kaçırdığı gollerle saç baş yoldurdu - Son Dakika
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Dünya Kupası'nın gizli favorisi Danimarka, Tunus engelini aşamadı! Cornelius kaçırdığı gollerle saç baş yoldurdu

22.11.2022 18:33

2022 Dünya Kupası D Grubu maçında Danimarka, çok net fırsatlar bulduğu Tunus'a gol atma başarısı gösteremeyerek sahadan 1 puanla ayrılmaya razı oldu. Trabzonspor'un eski golcüsü Cornelius, kaçırdığı net pozisyonlarla taraftarları çıldırttı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. D Grubu'ndaki ilk maçta Danimarka ve Tunus karşı karşıya geldi.

GOL SESİ ÇIKMADI

Danimarka ile Tunus golsüz berabere kaldı. Danimarka, bu karşılaşmada çok net fırsatlardan yararlanamadı. Tunus da gösterdiği başarılı takım savunmasıyla dikkat çekti.

Dünya Kupası'nda sürprizler devam ediyor! Cornelius kaçırdı, Danimarka takıldı

CORNELIUS DAMGA VURDU

Trabzonspor'un Danimarkalı eski golcüsü Cornelius, kaçırdığı pozisyonlarla ülkesinin taraftarlarına saç baş yoldurdu. Boş kaleye gol kaçıran performansı sosyal medyaya damga vurdu.

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Danimarka, Tunus, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'nın gizli favorisi Danimarka, Tunus engelini aşamadı! Cornelius kaçırdığı gollerle saç baş yoldurdu - Son Dakika


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