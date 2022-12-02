Büyük bir hata mı yapıldı? Japonya'nın tarihi zaferi sonrası dünya bu görüntüyü konuşuyor

Japonya büyük bir sürprize imza atarak Almanya ve İspanya'nın bulunduğu gruptan lider olarak çıktı. İspanya'yı 2-1 yenerek Almanları saf dışı bırakan Japonya'nın mücadelede attığı 2. gol tartışma konusu oldu.

2. GOL TARTIŞMA KONUSU OLDU

Karşılaşmanın 11. dakikasına İspanya, Morata'nın golüyle öne geçti. Japonya ise 48. dakikada Doan ve 51. dakikada Tanaka'nın golleriyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Maçta Japonya'ya turu getiren 2. gol öncesi yaşanan pozisyon ise tartışma konusu oldu.

VAR "GOL" DEDİ

Japonya'dan Kaoru Mitoma, İspanya ceza sahası içinde topu uzak köşe direğinden içeri çevirdi ve Tanaka fileleri buldu. Bu gol sonrası topun dışardan çevrildiği iddiasıyla VAR'a gidildi. Yapılan inceleme sonrası gol geçerlilik kazandı. Ancak sosyal medyada futbolseverler bu pozisyon konusunda fikir birliği sağlayamadı. Bazı açılardan topun çizgiyi geçtiğini belirten futbolseverler, bazı açılardan ise topun çizgiyle temasının olduğunu ifade etti.