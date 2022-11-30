Dünya Kupası'nda bir ilk! Almanya-Kosta Rika maçına tarihte benzeri görülmemiş atama - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Kupası'nda bir ilk! Almanya-Kosta Rika maçına tarihte benzeri görülmemiş atama

30.11.2022 10:02
Dünya Kupası'nda bir ilk! Almanya-Kosta Rika maçına tarihte benzeri görülmemiş atama

2022 Dünya Kupası E Grubu son maçında oynanacak Kosta Rika-Almanya maçında Fransız hakem Stephanie Frappart düdük çalacak. Frappart böylece Dünya Kupası tarihinde maç yönetecek ilk kadın hakem olacak.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda grup etaplarının son maçları oynanmaya devam ediyor. 1 Aralık Perşembe günü oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklanırken, Dünya Kupası'nda tarihi bir anın yaşanacağı ortaya çıktı.

DÜNYA KUPASI'NDA İLK KADIN HAKEM

Dünya Kupası E Grubu'nda saat 22.00'de oynanacak Kosta Rika- Almanya maçını hakem Stephanie Frappart yönetecek. Bu atamayla Frappart, Dünya Kupası'nda düdük çalan ilk kadın hakem olacak.

Dünya Kupası'nda bir ilk! Almanya-Kosta Rika maçına tarihte benzeri görülmemiş atama
Stephanie Frappart

YARDIMCILARI DA KADIN

Stephanie Frappart'ın yardımcılıklarını ise yine kadın hakemler Neuza Back ve Karen Diaz üstlenecek.

YORUMLAR
500
Enerji krizi yaşayan Avrupa alternatiflere yöneldi! Katar, 2026'dan itibaren Almanya'ya doğal gaz tedarik edecek Enerji krizi yaşayan Avrupa alternatiflere yöneldi! Katar, 2026'dan itibaren Almanya'ya doğal gaz tedarik edecek 2022 Dünya Kupası: İspanya: 1 Almanya: 1 2022 Dünya Kupası: İspanya: 1 Almanya: 1

Almanya, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'nda bir ilk! Almanya-Kosta Rika maçına tarihte benzeri görülmemiş atama - Son Dakika


Son Dakika
09:53 Nöbet geçirip bayılan İskoçyalı adam, uyandıktan sonra Fransızca konuşarak bilim camiasını hayretler içinde bıraktı
09:27 Fatih Altaylı'dan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya taksici isyanı: İstanbullulara köpeğe bakar gibi bakıyorlar
09:18 Dünya devi, Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek için kapıyı çaldı
09:06 Üçüncü bebeğine hamile olan ünlü komedyen, duşta verdiği çıplak pozla şaşkınlık yarattı
09:04 Bakan Soylu duyurdu: Uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 117 şüphelinin tamamı yakalandı
00:16 Peş peşe indirim gelen motorinin fiyatı 22 lira seviyelerine geriledi
00:10 İran'ı tek golle deviren ABD turu kaparak son 16 turunda Hollanda'nın rakibi oldu
00:08 Her fırsatta taksi sayısının artırılmasına karşı çıkan Eyüp Aksu canlı yayında çark etti
00:07 Galler'i ikinci yarıda geçen İngiltere grubu lider bitirerek son 16 turunda Senegal ile eşleşti
09:24 Mersin'de temizlik yaparken bulduğu cüzdandan 100 bin TL çıktı, tereddüt etmeden sahibine teslim etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2022 10:06:40. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda bir ilk! Almanya-Kosta Rika maçına tarihte benzeri görülmemiş atama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement