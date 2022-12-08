Muslera'nın kariyeri bitebilir! 10 maç ceza tehlikesiyle karşı karşıya kaldı - Son Dakika
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Muslera'nın kariyeri bitebilir! 10 maç ceza tehlikesiyle karşı karşıya kaldı

08.12.2022 12:04

2022 Dünya Kupası'nda Uruguay'ın Gana ile oynadığı maçta hakeme fiziksel müdahalede bulunan Fernando Muslera, 10 maç ceza alma tehlikesiyle burun buruna geldi. Tecrübeli eldivenin böyle bir ceza alması halinde milli takım kariyerini sonlandıracağı konuşuluyor.

Katar'da devam eden Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Uruguay Milli Takımı'nda futbolcular, Gana maçı sonrası hakeme şiddetli itirazlarda bulunmuştu. Bu isimlerin başında gelen Fernando Muslera, tarihi bir ceza ile karşı karşıya.

AĞIR CEZA YOLDA

FIFA, Gana maçının ardından yaşananlar nedeniyle Uruguay Futbol Federasyonu, Muslera, Cavani, Gimenez ve Godin hakkında soruşturma başlattı. Galatasaray'ın deneyimli eldiveni Muslera'nın hakemi ittirmesi nedeniyle ağır bir ceza alması bekleniyor.

MİLLİ TAKIMI BIRAKABİLİR

Fernando Muslera'ya kaç maç ceza verileceği merak konusu olurken, tahminler hiç iyimser değil. Uruguaylı eldivene 10 maç ceza verilmesi bekleniyor. Böyle bir durum yaşanması durumunda ise deneyimli kalecinin milli takımı bırakacağı ifade ediliyor.

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SON DAKİKA: Muslera'nın kariyeri bitebilir! 10 maç ceza tehlikesiyle karşı karşıya kaldı - Son Dakika
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