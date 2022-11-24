2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin'i geriden gelerek 2-1 mağlup eden Suudi Arabistan'ın tarihi zaferine gölge düşürecek bir hatanın yapıldığı ortaya çıktı.
Karşılaşmanın 10. dakikasında Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle öne geçen Arjantin'in 3 golü de ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. Suudi Arabistan 48. dakikada Al Shehri ve 53. dakikada Al Dawsari'nin golleriyle mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.
Mücadelede Arjantin öndeyken Lautaro Martinez'in attığı ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünde skandal bir gerçek ortaya çıktı. Yarı otomatik ofsayt sisteminin pozisyonda son adam konumunda bulunan Suudi Arabistan sol bekini yakalayamadığı ve ofsayt çizgisini yanlış futbolcu üzerinden çektiği görüldü.
Son Dakika › Spor › Dünya Kupası'nda ofsayt skandalı! Suudi Arabistan'ın Arjantin zaferine gölge düştü - Son Dakika