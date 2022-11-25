Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, turnuvada büyük hayal kırılığı yaşadı. İlk maçta Ekvador'a 2-0 mağlup olan Katar, ikinci maçında da Senegal'e kaybetti.
Katar için sevindirici olan gelişme ise ilk gol başarısı oldu. Katar'ın Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü Mohammed Muntari kaydetti.
Katar, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülkeler arasında grup aşamasında en fazla maç kaybeden takım oldu. Ev sahibi Katar'ın son maçı ise Hollanda ile.
Son Dakika › Spor › Senegal'e de kaybeden Katar, Dünya Kupası grup aşamalarında en çok maç kaybeden ev sahibi ülke oldu - Son Dakika