Senegal'e de kaybeden Katar, Dünya Kupası grup aşamalarında en çok maç kaybeden ev sahibi ülke oldu - Son Dakika
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Senegal'e de kaybeden Katar, Dünya Kupası grup aşamalarında en çok maç kaybeden ev sahibi ülke oldu

25.11.2022 18:25
Senegal'e de kaybeden Katar, Dünya Kupası grup aşamalarında en çok maç kaybeden ev sahibi ülke oldu

2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar, gruptaki ikinci maçında da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Senegal'e 3-1 kaybeden Katar, Dünya Kupası grup aşamalarında en çok maç kaybeden ev sahibi ülke olarak tarihe geçti.

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, turnuvada büyük hayal kırılığı yaşadı. İlk maçta Ekvador'a 2-0 mağlup olan Katar, ikinci maçında da Senegal'e kaybetti.

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İLK GOL

Katar için sevindirici olan gelişme ise ilk gol başarısı oldu. Katar'ın Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü Mohammed Muntari kaydetti.

SON MAÇ HOLLANDA İLE

Katar, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülkeler arasında grup aşamasında en fazla maç kaybeden takım oldu. Ev sahibi Katar'ın son maçı ise Hollanda ile.

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2022 FIFA Dünya Kupası 2022 FIFA Dünya Kupası 2022 FIFA Dünya Kupası: Katar: 1 Senegal: 3 2022 FIFA Dünya Kupası: Katar: 1 Senegal: 3

Senegal, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Senegal'e de kaybeden Katar, Dünya Kupası grup aşamalarında en çok maç kaybeden ev sahibi ülke oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Senegal'e de kaybeden Katar, Dünya Kupası grup aşamalarında en çok maç kaybeden ev sahibi ülke oldu - Son Dakika
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