Senegal'e de kaybeden Katar, Dünya Kupası grup aşamalarında en çok maç kaybeden ev sahibi ülke oldu

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, turnuvada büyük hayal kırılığı yaşadı. İlk maçta Ekvador'a 2-0 mağlup olan Katar, ikinci maçında da Senegal'e kaybetti.

İLK GOL

Katar için sevindirici olan gelişme ise ilk gol başarısı oldu. Katar'ın Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü Mohammed Muntari kaydetti.

SON MAÇ HOLLANDA İLE

Katar, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülkeler arasında grup aşamasında en fazla maç kaybeden takım oldu. Ev sahibi Katar'ın son maçı ise Hollanda ile.