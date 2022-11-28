Dünya Kupası'nın erken finalinde kazanan yok! İspanya ile Almanya kardeş payı yaptı

2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında İspanya ile Almanya kozlarını paylaştı. Dev karşılaşmadan 1-1'lik skor çıktı.

AÇILIŞ İSPANYA'DAN

İspanya'nın golünü 62. dakikada Alvaro Morato attı. Almanya, 83'te Niclas Füllkrug ile eşitliği yakaladı. Karşılaşmada kalan dakikalarda başka gol olmayınca 1'er puan bölüşüldü.

LİDER İSPANYA

E Grubu'nda 4 puanla lider İspanya. Japonya ve Kosta Rika, 3 puana sahip. Almanya ise 1 puanla son sırada. İspanya, Japonya ile Almanya ise Kosta Rika ile kozlarını paylaşacak.