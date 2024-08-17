2023-2024 Sezonu Bölgesel Amatör Lig Grupları Belli Oldu

Spor

2023-2024 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) grupları belli oldu. Kayseri takımları Yahyalıspor ve DEveligücü SK 4. grupta yer aldı.

Kayseri takımlarının da yer aldığı 4'uncu grupta, Adana'dan 3, Hatay'dan 3, Gaziantep'den 3, Kilis, Osmaniye, Niğde ve Nevşehir takımları olmak üzere toplam 15 takım yer alıyor. 76 ilden 153 takımın katılacağı Bölgesel Amatör Lig, 14'lü 2 grup, 15'li 4 grup, 16'lı 3 grup ve 17'li 1 grup olmak üzere toplam 10 gruptan oluştu.

5- 6 Ekim 2024 tarihlerinde başlayacak olan 2024-2025 Sezonu BAL müsabakaları fikstür çekimi ise Eylül ayının ilk haftası gerçekleştirilecek. - KAYSERİ